“Come comunicare efficacemente in tempo di coronavirus”, online le video pillole di Appe

Come gestire la presenza online in questo momento e rimanere in contatto con i propri clienti?

Parte un percorso di video pillole dedicate a tutti gli esercenti su come essere attivi e presenti online in questo delicato momento, perché si deve lavorare ora per mantenere le relazioni con i clienti, in vista della riapertura.

La domanda da porsi è: “come facciamo a far sentire la nostra mancanza alla clientela?”

Si parte con la prima “video-pillola” sabato 18 aprile sulla pagina Facebook APPE:

“Come comunicare efficacemente in tempo di coronavirus”

Temi delle prossime video-pillole

Google Maps: il miglior posto dove mettere il menù del tuo ristorante

I contenuti: siamo chiusi, ma ci siamo. Cosa comunicare ai clienti e come farlo per “ingaggiarli”.

Le “landing page” e ordinazioni per il delivery.

Mostra e valorizza gli ambienti con una visita virtuale: VR 360

Il sito web per un esercente:

- cosa non deve mancare?

- “landing page” per eventi e servizi utili gratuiti

.. e altro che potrà essere di interesse.