“Poteri transnazionali – La comunicazione digitalizzata”, l’incontro online di Ucid

Prosegue il programma di incontri organizzato da UCID Sezione di Padova, secondo un calendario di iniziative aperte ai Soci, simpatizzanti e a quanti desiderino condividere le riflessioni proposte. Anche il prossimo appuntamento si svolgerà utilizzando le nuove modalità comunicative imposte dal distanziamento sociale, vale a dire attraverso le piattaforme digitali che hanno comunque consentito, in questi lunghi mesi, di mantenere le relazioni sociali.

Il tema del prossimo incontro su «Poteri transnazionali – La comunicazione digitalizzata» – in programma per mercoledì 24 giugno p.v. sulla piattaforma ZOOM, ore 18.30 –, prende spunto da alcune affermazioni tratte dalla Esortazione Apostolica post sinodale Christus vivit di Papa Francesco. Significativi alcuni passaggi che evidenziano come la nostra società debba confrontarsi con un fenomeno molto recente che ha rivoluzionato, con accezioni positive senz’altro ma anche con alcune derive che non è possibile ignorare, la cultura e le regole della comunicazione: la digitalizzazione. «L’ambiente digitale caratterizza il mondo contemporaneo […] – si legge –. Non si tratta più soltanto di “usare” strumenti di comunicazione, ma di vivere in una cultura ampiamente digitalizzata che ha impatti profondissimi sulla nozione di tempo e di spazio. […] Un approccio alla realtà che tende a privilegiare l’immagine rispetto all’ascolto e alla lettura influenza il modo di imparare e lo sviluppo del senso critico.»

La digitalizzazione infatti non ha cambiato solo lo scenario della manifattura ma anche il paradigma molto più delicato della comunicazione e del potere economico-finanziario. Per analizzare questo fenomeno e le sue implicazioni e ricadute, la Sezione UCID di Padova invita due specialisti che operano sul territorio con imprese di livello globale: Andrea Rizzi specialista in Software Enterprise Digital, e Stefano Marchi specialista in Comunicazione Strategica Digitale.

«Internet mobile, social network, Big Data, cloud, bitcoin: oggi il digitale fa parte della nostra vita ...o forse ... la nostra è una vita digitale – sostiene Rizzi –. In questi ultimi dieci anni, il modo di relazionarci e di comunicare è cambiato. Possiamo utilizzare, sfruttare, subire il cambiamento ma una cosa è certa: non possiamo evitarlo. E le Big Tech come Google, Facebook, Amazon con i loro algoritmi, sono sempre più forti e influenti come hanno dimostrato in modo ancora più evidente, durante la pandemia e il lockdown imposto dal diffondersi del Covid-19. Ma a noi uomini rimane comunque la forza più potente: la facoltà di scegliere.»

Mercoledì 24 giugno p.v. alle ore 18.30, in videoconferenza sulla piattaforma Zoom, «Poteri transnazionali – La comunicazione digitalizzata», (è richiesta l’iscrizione; il link per accedere verrà inviato agli iscritti il giorno 23 giugno).

Andrea Rizzi, specialista in software enterprise digital, Stefano Marchi, specialista in comunicazione strategica digitale.

Ucid – Unione cristiana imprenditori dirigenti

La “Ucid – Unione cristiana imprenditori dirigenti – Sezione di Padova” è un’Associazione privata di fedeli, regolata dalle norme del Codice di Diritto Canonico, dalle norme di legge e dallo Statuto. Ad essa aderiscono Cristiani che siano Imprenditori, Dirigenti e Professionisti, organizzati come Federazione di Sezioni aderenti alla “Ucid – Unione cristiana imprenditori dirigenti”, formalmente costituite.

L’Associazione aderisce attraverso il rispettivo gruppo regionale alla “Ucid – Unione cristiana imprenditori dirigenti – Federazione nazionale”, costituita il 31 gennaio 1947, si riconosce nei suoi fini e si impegna a promuoverne la realizzazione per quanto di sua competenza nell’ambito di una sua autonomia di iniziativa, e a rispettare tutte le norme dello statuto e sue successive modifiche approvate a norma dì legge e di statuto. Tra le sue finalità: la formazione cristiana dei suoi iscritti e lo sviluppo di una alta moralità professionale alla luce dei principi cristiani e della morale cattolica; la conoscenza, l’attuazione e la diffusione della dottrina Sociale della Chiesa; lo studio e l’attuazione di iniziative volte a conformare le opere ed attività degli iscritti ai principi della Dottrina Sociale della Chiesa e ad assicurare un’efficace ed equa collaborazione fra i soggetti dell’impresa, ponendo la persona al centro dell’attività economica, favorendo la solidarietà contro ogni discriminazione e sviluppando la sussidiarietà; la testimonianza cristiana dei Soci con le loro opere nelle imprese, nelle organizzazioni, nel contesto sociale.

