Weekend natalizio in musica per le vie del centro a Padova e a palazzo Moroni

Sabato 14 dicembre musica itinerante in centro storico con gli studenti della scuola Cellini e domenica 15, nel pomeriggio, concerti nel Cortile di Palazzo Moroni-

Sabato 14 dicembre.

Al via sabato 14 dicembre, dalle ore 16, con "Il Sesto nelle Piazze", manifestazione musicale itinerante: protagonisti sono circa 40 alunni della scuola Cellini, 6° Istituto Comprensivo "Bruno Ciari" di Padova, che eseguiranno arrangiamenti per street band.

La prima tappa per flauti traversi, clarinetti, melodiche, percussioni sarà Prato della Valle, alle 16, da dove partiranno per raggiungere: alle 16.30 via Roma, con sosta e musica all'altezza del civico 85; alle 17 suoneranno vicino all'Albero di Natale in via VIII Febbraio; alle 17.30 saranno in Piazza dei Frutti e alle 18, ultima tappa, in Piazza Garibaldi, angolo via Santa Lucia.

L'iniziativa, coordinata dal docente Salvatore Pennisi, è promossa dal 6° Istituto Comprensivo "Bruno Ciari" di Padova e realizzata in collaborazione con il settore Gabinetto del sindaco del Comune di Padova.

Domenica 15 dicembre

Domenica 15 dicembre, nel pomeriggio, appuntamenti nel Cortile Maggiore di Palazzo Moroni: alle 15.30 concerto di Natale con il Coro del Cai diretto dal M°. Alberto Bolzonella che per la prima volta si esibisce all’interno del Municipio. Venti voci proporranno brani del repertorio natalizio, canti popolari tradizionali e anche spiritual.

A seguire, alle 16, “Le Armonie del Natale”, con Paolo Zulian, fisarmonica e voce.

Alle 16.30 “It’s only rock”, con la voce di Gloria Cimadamore, Nicola Bertin alla chitarra, Paolo Leoni al basso e Valentina, giovane cantante, con il suo primo disco “Scusami”.

Chiude il pomeriggio “Hitalika”: Giancarlo Argenti, voce e piano; Davide Pomponio, voce e chitarra; Steve Argenti, batteria.

L’evento, organizzato da Promovies nell’ambito del “Festiva Gospel & dintorni Natale 2019”, è realizzato in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Padova. L'ingresso è libero e aperto alla cittadinanza.