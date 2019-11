“Le Carnaval des animaux” (il Carnevale degli animali), il concerto della domenica al Pollini

Ai più piccoli, e anche ai più grandi, è dedicato il quarto Concerto del ciclo “I Concerti della domenica” in programma per domenica 17 novembre alle 11 all’Auditorium Pollini di Via Cassan 8 a Padova. Un programma che Claudio Scimone aveva pensato per i più giovani e che viene riproposto nella cornice dei “Concerti della Domenica” a lui dedicati. In programma Il Carnevale degli Animali di Saint-Saëns e la Favola musicale Pierino e il Lupo di Prokofiev, impreziosita in questa occasione dalla voce narrante del nostro grande Bepi De Marzi.

Bepi De Marzi, non solo straordinario musicista e ispirato compositore, ma storico membro de “I Solisti Veneti “, grande amico di Claudio Scimone.

Al concerto del prossimo 17 novembre, che sarà diretto dal nuovo direttore de I Solisti Veneti, il Maestro Giuliano Carella parteciperanno anche i popolari pianisti padovani Alessandro Cesaro e Maura Mazzonetto invitati ad impersonare… i pianisti, che Saint-Saëns, con pungente ironia, inserisce tra gli animali del suo Carnevale.

“Pierino e il lupo”, di Sergej Prokofiev è la geniale favola in musica, conosciuta e amata da grandi e piccini. Negli anni, i Solisti fecero interpretare la voce narrante da vari artisti come Lucio Dalla o Massimo Ranieri, tra i tanti.

Datata 1936, la partitura di “Pierino e il lupo” fu commissionata dal Teatro Centrale dei Bambini di Mosca che desiderava un’opera musicale che avvicinasse con accattivante simpatia i piccoli alla musica. Prokofiev fu incuriosito dal particolare incarico e in soli quattro giorni completò il lavoro che ebbe la sua prima rappresentazione il 2 maggio dello stesso anno. Neppure il Compositore poteva immaginare il folgorante successo che il suo lavoro avrebbe riscontrato fino a divenire, a tutti gli effetti, un classico amatissimo da adulti e bambini.

I concerti della domenica dedicati a Claudio Scimone

Domenica 17 novembre – ore 11

Padova – Auditorium “Pollini”

per grandi e piccini

"I Solisti Veneti"

Diretti da Giuliano Carella

Bepi De Marzi – Voce narrante

Alessandro Cesaro, Maura Mazzonetto, pianoforti

Saint-Saëns: “Le Carnaval des animaux” (il Carnevale degli animali)

Grande fantasia zoologica

Saint-Saëns: Wedding Cake

Prokofiev: “Pierino e il lupo” op. 67

Favola sinfonica per voce narrante e orchestra

La rassegna

“I Concerti della Domenica”, ideati da Claudio Scimone nel 1966, sono una rassegna nata per raggiungere quelle fasce di pubblico che difficilmente potrebbero partecipare ai normali concerti serali. Le famiglie con bambini e gli anziani sono da sempre il pubblico privilegiato di questi concerti. Pubblico favorito sia dall’orario delle manifestazioni - alle 11 della domenica mattina – che dal carattere dei concerti che, nella formulazione dei programmi quanto durante le esecuzioni, abbandonano il rigido formalismo per rivestirsi di vivace familiarità. Coronati da un successo di pubblico che in tanti anni non ha mai conosciuto flessioni “I Concerti della Domenica” hanno attirato anche l’attenzione delle principali Radio e Televisioni italiane e straniere.

Biglietti

13 euro interi

6 euro ridotti

presso Gabbia (Via Dante, 8 – tel. 049 8751166) ed Ente I Solisti Veneti (P.le Pontecorvo 4/a – tel. 049 666128, e-mail: info@solistiveneti.it)

