“Concerti d’inverno 2017” all'Auditorium dell’Assunta di Rubano

Venerdì 13, 20 e 27 gennaio all'auditorium dell’Assunta di Rubano, in via Palù, avrà luogo la rassegna “Concerti d’inverno 2017”.

Direttore artistico il Maestro Elio Orio.

“CONCERTI D’INVERNO 2017” SCOPRI TUTTI GLI APPUNTAMENTI

I concerti avranno inizio alle ore 21. L'ingresso è libero.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

20 gennaio - Il Classicismo

Marco SCILIRONI - pianoforte

Programma

Ludwig van Beethoven (1770-1827) Sonata in fa maggiore op. 54

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Fantasia in re minore KV 397 Sonata in re maggiore KV 576 Joseph Haydn (1732-1809) Sonata in fa maggiore Hob. XVI:23

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) Fantasia in sol minore Wq. 117/13

Ludwig van Beethoven (1770-1827) Sonata in la bemolle maggiore op. 26

27 gennaio - Il Romanticismo

Elena MENEGHINELLO - violino

Elio ORIO - viola

Alberto BRAZZALE - violoncello

Raffaele IMPAGNATIELLO - pianoforte

Programma

Robert Schumann (1810-1856) Trio in re minore n.1 op.63

Johannes Brahms (1833-1897) Trio in la minore op.114

Gustav Mahler (1860-1911) Quartetsatz

INFORMAZIONI

