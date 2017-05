“Concerti al Museo", Giovanni Angeleri e I Solisti dell'Orchestra delle Venezie

Per la rassegna "Concerti al Museo 2017", sezione "Giovanni Angeleri e I Solisti dell'Orchestra delle Venezie", al chiostro Albini (o, in caso di maltempo, nella sala del Romanino ai Musei Civici agli Eremitani), mercoledì 7 giugno alle ore 21 si tiene il primo dei tre concerti a cura di Franco Angeleri.

SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO

Tudora Spataru, violino

Walter Barbiero, viola

Irene Zatta, violoncello

Micaela Mingardo, pianoforte

Ch. De Bériot

Scène de Ballet Op.100 per violino, archi e pianoforte

H. Wieniawski

Fantasie brillante sur des motifs de l'Opéra "Faust" de Gounod per violino, archi e pianoforte

F. Mendelssohn

Trio in re minore Op.49 per pianoforte, violino e violoncello

BIGLIETTI

Biglietti 5 euro, in vendita le sere dei concerti fino a esaurimento posti.

Prevendite

Libreria musicale Armelin Zanibon, riviera S. Benedetto, 18

Gabbia, via Dante, 8

L'Ottetto e il Trio in re minore di Mendelssohn, il Quintetto per archi di Schubert, composizioni che costituiscono il cardine di questi concerti al Museo Eremitani, potrebbero a buon diritto essere presi come gli esempi più alti dell'arte di questi autori.

Ogni movimento propone un vero e proprio viaggio tra sentimenti che mutano con sfumature inaspettate o si contrappongono anche aspramente riuscendo a ricreare nell'intimo dell'ascoltatore i mondi meravigliosi concepiti dal compositore.

Spesso si parla di un "messaggio della Musica": l' auspicio è che l'esperienza di ascolto di queste opere, portandoci vicino alla mente e allo spirito di chi le ha scritte, possa riuscire a lasciare una traccia facendo arrivare un autentico messaggio rivolto ai nostri sentimenti e ai nostri pensieri.

INFORMAZIONI

http://www.fondazionemusicale.it