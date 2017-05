“Concerti al Museo", Giovanni Angeleri e I Solisti dell'Orchestra delle Venezie

Per la rassegna "Concerti al Museo 2017", sezione "Giovanni Angeleri e I Solisti dell'Orchestra delle Venezie", al chiostro Albini (o, in caso di maltempo, nella sala del Romanino ai Musei Civici agli Eremitani), mercoledì 7 giugno alle ore 21 si tiene il primo dei tre concerti a cura di Franco Angeleri.

Tudora Spataru, Giulia Scudeller, Giordano Poloni violini

Luca Volpato, Walter Barbiero viole

Irene Zatta, Anna Grendene violoncelli

Micaela Mingardo, pianoforte

A. Dvorak

Notturno per archi Op.40 P.I.

Ciajkovskij

Mélodie da Souvenir d'un lieu cher, Op.42 nº 3 per violino e pianoforte Humoresque Op.10 (versione per violino e pianoforte dell'autore)

F. Mendelssohn

Ottetto per archi in mi bemolle maggiore Op.20

BIGLIETTI

Biglietti 5 euro, in vendita le sere dei concerti fino a esaurimento posti.

Prevendite

Libreria musicale Armelin Zanibon, riviera S. Benedetto, 18

Gabbia, via Dante, 8

L'Ottetto e il Trio in re minore di Mendelssohn, il Quintetto per archi di Schubert, composizioni che costituiscono il cardine di questi concerti al Museo Eremitani, potrebbero a buon diritto essere presi come gli esempi più alti dell'arte di questi autori.

Ogni movimento propone un vero e proprio viaggio tra sentimenti che mutano con sfumature inaspettate o si contrappongono anche aspramente riuscendo a ricreare nell'intimo dell'ascoltatore i mondi meravigliosi concepiti dal compositore.

Spesso si parla di un "messaggio della Musica": l' auspicio è che l'esperienza di ascolto di queste opere, portandoci vicino alla mente e allo spirito di chi le ha scritte, possa riuscire a lasciare una traccia facendo arrivare un autentico messaggio rivolto ai nostri sentimenti e ai nostri pensieri.

INFORMAZIONI

http://www.fondazionemusicale.it