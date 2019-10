I “Concerti d'ottobre” con aperitivo finale all’auditorium dell’Assunta di Rubano

Domenica 13 ottobre, ore 17.30, la rassegna dei Concerti d’ottobre di Rubano proseguirà con le musiche di Astor Piazzolla, interpretate dal raffinato trio composto da Alessia Toffanin al piano, Alessandro Fagiuoli al violino e Andrea Musto al violoncello.

Scarica il depliant del concerto del 13 ottobre

Il musicista argentino fu il creatore del “nuevo tango”, una mescolanza di tango tradizionale e di musica jazz; inoltre fu il primo ad inserire diversi strumenti mai utilizzati prima in questo genere musicale. Per questo motivo fu soprannominato in patria “l’assassino del tango”, ma ciononostante è conosciuto in tutto il mondo per le sue indimenticabili canzoni come “Libertango” e “Adios nonino” simbolo del genere musicale da lui inventato che ha fatto innamorare milioni di appassionati.

Gli interpreti che si esibiranno a Rubano hanno ottenuto grandi successi nelle sale più importanti in Italia e in tutta l’Europa, nei più svariati ambiti della musica colta. Domenica metteranno la loro arte al servizio della più affascinante e coinvolgente delle danze.

Al termine del concerto, realizzato con il contributo del Comune di Rubano e di diversi sostenitori privati nonché col patrocinio della provincia di Padova e di RetEventi, i promotori offriranno un ricco buffet agli spettatori.

E’ fortemente raccomandata la prenotazione al n. 3402651480 o all’indirizzo paolomenallo@libero.it

