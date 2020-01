Mario Venuti live al PianoP di Abano Terme

PianoP è la rassegna di musica, spettacolo & food organizzata dall’Hotel Plaza di Abano Terme con Ursula Eventi e la direzione artistica affidata a Alessandra Pascali, torna nel 2020 con una nuova programmazione legata alla musica cantautoriale, alle vocalità e soprattutto alla qualità. Dopo il debutto con i Neri per Caso, lo scorso ottobre, i concerti con il cantautore Andrea Mingardi, Mal e Paolo Vallesi, a cui si sono affiancate nelle settimane band, ensemble e cori, la programmazione apre una seconda parentesi che ospita Mario Venuti. L’artista sarà sul palcoscenico aponense sabato 11 gennaio, per un concerto solo voce, chitarra e piano. Un racconto in note di 30 anni di carriera.

Un'occasione per andare oltre il concerto e per conoscere da vicino il cantautore siciliano, per il quale “il pop è un termine nobile, che unisce Domenico Modugno e Luigi Tenco, Elvis Costello e i Talking Heads, i Beatles e Lucio Battisti”. Venuti ha regalato alla musica italiana una serie di canzoni eterne, da “Mai Come Ieri” che nel 1998 propose con Carmen Consoli, a “Veramente”, che da il nome anche all’album in cui c’è una indimenticabile cover di “Monnalisa” di Ivan Graziani. Nel 2004 c’è il ritorno al Festival di Sanremo con Crudele” che vince due premi importanti e prestigiosi: il Premio Mia Martini /Premio della Critica, e il Premio Radio e TV Private. Negli ultimi anni Mario Venuti ha portato avanti nuovi progetti, come Mario Meets Jazz, la rivisitazione con gli Urban Fabula in chiave Jazz i classici della canzone italiana e internazionale. A maggio 2019 è uscito l’ultimo album, il decimo, intitolato SOYUZ 10.

PianoP continua nel mese di gennaio 2020 con altri due concerti: il 18 con La Nuite Swing Project, Un progetto dedicato allo stile Manouche e le musiche della tra

