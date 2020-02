Sagi Rei in concerto al PianoP di Abano Terme

PianoP avrà un ospite speciale: Sagi Rei, il cantautore israeliano, sabato 22 febbraio sarà ad Abano Terme per presentare il suo ultimo album "Original Songs", che racchiude 10 storie, che l'artista ha vissuto e pensieri condivisi con la moglie Helena.

Sagi Rei si è stabilito in Italia, a Bergamo, nei primi anni ’90. Viene notato dai produttori discografici e nel 2005 inizia il progetto di rilettura in chiave acustica di alcuni tra i più noti successi dance degli anni’90, intitolato Emotional Songs, che sarà pubblicato in 15 Nazioni, grazie anche alla notorietà del singolo L'amour Toujours ( I’ll Fly With You) scelto, nel 2009, come accompagnamento musicale di uno spot pubblicitario ed entrato nella classifica dei singoli più scaricati in Italia. Nel 2006 è la volta della hit Shining Star, produzione di Get Far (alias Mario Fargetta), uno dei brani più ballati nelle discoteche di tutto il mondo. Nel marzo 2012 realizza la colonna sonora di Area Paradiso, un film di Diego Abatantuono.

Nel nuovo progetto "Original Songs" la voce unica di Sagi Rei accompagnerà il pubblico in un viaggio di 10 canzoni tra la musica Black, Folk e Soul. "Original songs” e’ un album pieno di storie vissute e pensieri condivisi, un raccontarsi e raccontare come il mondo sia cambiato dall’incontro di Sagi e la moglie, guardandosi dentro e traendo spunto dalle diversità dei mondi a cui appartengono, per riunirsi in una voce unica che possa parlare a tutti.

Info e dettagli

Sabato 22 febbraio ore 21.30

Info e prenotazioni 049 8669333/ info@pianop.club

Biglietti online www.pianop.club

Web http://pianop.club/sagi-rei/

Evento facebook https://www.facebook.com/events/448696286063843/

La rassegna

PianoP è la rassegna di musica, spettacolo & food organizzata dall’Hotel Plaza di Abano Terme con Ursula Eventi e la direzione artistica affidata a Alessandra Pascali. Ventitrè serate pensate per creare un’alternativa di qualità, con spettacoli ed eventi abbinati a cene e aperitivi da gustare nel salotto dell’Hotel che si affaccia su piazza Repubblica.

Ingresso

Info web

https://www.facebook.com/pianopclub/

http://pianop.club/programma/tutti-gli-eventi/