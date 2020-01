Nicola Marrano in concerto al PianoP di Abano Terme

Nicola Marrano sarà concerto in duo acustico, una serata dove racconta le sonorità che ha incontrato nei suoi viaggi e colorerà la serata con la sua voce che spazia da sonorità pop contemporaneo ai classici interazionali jazz, fino al musical.

L'evento

L'appuntamento con la rassegna del PianoP, Show, music & food all' Hotel Plaza (piazza Repubblica, Abano Terme) è per sabato 25 gennaio 2020 ore 21.30.

Nicola Marrano

Classe 1983, Marrano ha sempre amato il mondo dello spettacolo, oltre alla musica ha studiato per anni recitazione, lasciando ampio spazio al canto. Nel 2005 è iniziata la sua personale parentesi di crescita: canta in location prestigiose come il Teatro delle Vittorie (per la Rai), lo Studio 10 a Cinecittà, il Teatro Brancaccio a Roma (per Mediaset), il Teatro Carcano di Milano, il Teatro Filarmonico dell’Arena di Verona , in più occasioni si è esibito anche al Teatro Geox di Padova, al Palasport Kioine Arena (ex Palafabris), al Teatro Toniolo di Mestre (Venezia), al Teatro Comunale di Vicenza, al Palabassano. Nel 2006 entra in un gruppo Blues, la “BlueSocks Band”, ed è il protagonista di un musical ispirato ai “Blues Brothers” presentato al Teatro “Toniolo” di Mestre.

A gennaio 2009 si esibisce alla trasmissione televisiva in prima serata su Raiuno “I

Raccomandati” condotta da Pupo, duettando con Miriam Leone Miss Italia 2008, ora conduttrice Rai. Arriva in finale esibendosi in diretta nazionale con i brani “Something stupid” e “Quando, quando, quando” di Frank Sinatra e Tony Renis.

La rassegna

Pianop è la rassegna di musica, spettacolo & food organizzata dall’Hotel Plaza di Abano Terme con Ursula Eventi e la direzione artistica affidata a Alessandra Pascali. Ventitrè serate pensate per creare un’alternativa di qualità, con spettacoli ed eventi abbinati a cene e aperitivi da gustare nel salotto dell’Hotel che si affaccia su piazza Repubblica.

