Il weekend della rassegna PianoP ad Abano: Andrea Mingardi e Donata Luani sings Mia Martini

PianoP lascia il suo palcoscenico ad un altro grande cantautore ed artista italiano: Andrea Mingardi. Classe 1940, è da sempre la vera voce soul italiana, profonda, ma anche un apprezzato autore, per Mina, ad esempio, ha scritto ben 24 canzoni. Nello spazio dedicato all’intrattenimento dell’Hotel Plaza di Abano Terme proporrà un mix di canzoni, racconti e aneddoti personali, ricordando l’amicizia con “La Tigre di Cremona”, Francesco Guccini, Luca Carboni, Renzo Arbore, Orietta Berti, Pippo Baudo e tanti altri, fino a raccontare la sua realtà quotidiana, quella di cantante. Una biografia, un concerto con qualcosa di più: un viaggio, narrato nello stile schietto e divertente che caratterizza l’artista bolognese, attraverso i tanti anni trascorsi tra sale di registrazione e palchi, raccontandone le gioie, le frustrazioni, i mutamenti mal digeriti, gli amici e la musica, unica e indiscussa protagonista di queste pagine. Perché la professione di cantante è dura, le soddisfazioni arrivano solo dopo tante porte in faccia, e se si intraprende questo percorso lo si fa solo per una ragione: perché la si ama.

Info e dettagli

Andrea Mingardi

Venerdì 13 dicembre ore 21.30

Info e prenotazioni 049 8669333/ info@pianop.club

Biglietti online www.pianop.club

Web http://pianop.club/andrea-mingardi/

Evento facebook https://www.facebook.com/events/497081004215966/

Sabato 14 dicembre

La cantante Donata Luani porta a PianoP il progetto “Amata Mia”, che nasce dal desiderio di restituire un'immagine di Mia Martina, Mimì, come un'artista sensibile ma anche carismatica e determinata, una donna appassionata, anticonformista, forte e allegra, come di un'anima sensibile che utilizzava la musica per parlare d'amore. Una nuova avventura musicale portata sui palcoscenici dalla cantante mantovana con LiberaMente 4et, quartetto composto dalla voce inconfondibile della Luani, Samuele Benatti alle tastiere, Enrico Truzzi alla batteria e Marco Remondini al violoncello e sax, e Maria Camilla Bedotti per la scrittura e regia dello spettacolo.

Info e dettagli

Donata Luani sings Mia Martini

Sabato 14 dicembre ore 21.30

Info e prenotazioni 049 8669333/ info@pianop.club

Biglietti online www.pianop.club

Web http://pianop.club/donata-sings-mia-martini/

Evento facebook https://www.facebook.com/events/595660334577633/