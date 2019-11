Il fine settimana della rassegna PianoP ad Abano: Movie Trio feat Laura Pirri e Mal dei Primitives

Doppio appuntamento tutto musicale, con un tuffo nel passato per questo fine settimana a PianoP , la rassegna di musica, spettacolo & food organizzata dall’Hotel Plaza di Abano Terme. Il venerdì sera vedrà protagonista l’eclettica e talentuosa cantante Laura Pirri che affianca il nuovo progetto firmato dal Movie Trio, tra musica classica e musica pop, mentre sabato sarà ospite Mal dei Primitives, con un one man show che riporta sul palcoscenico i suoi 50 anni di carriera.

Hotel Plaza (piazza Repubblica, Abano Terme)

Venerdì 15 novembre ore 21.30

Movie Trio feat Laura Pirri

Il venerdì firmato PianoP vedrà protagonista l’eclettica e talentuosa cantante Laura Pirri, che propone un nuovo progetto musicale firmato da Movie Trio, con un percorso di commistione tra musica classica e musica pop. Le più belle arie della lirica verranno reinterpretate in chiave più moderna ed impreziosite dalla prima tromba de La Fenice, Fabio Maniero. Il Movie Trio si presenta come una formazione del tutto nuova nel panorama musicale nazionale, un connubio artistico e umano che ha voluto fondere suoni classici ad atmosfere ricche di timbri anche elettronici che si rifanno alla musica soul-jazz o leggera.

Info e prenotazioni 049 8669333/ info@pianop.club

www.pianop.club

http://pianop.club/movie-trio-feat-laura-pirri/

https://www.facebook.com/events/512886922826642/

Sabato 16 novembre ore 21.30

One man show musicale con MAL dei Primitives

Una voce indimenticabile, che il pubblico non ha mai scordato. Mal dei Primitives è una delle icone della musica italiana, con 50 anni di musica da raccontare, una carriera lunga che l’ha visto diviso per tanti anni tra microfono e palcoscenico. Mal, all’anagrafe Paul Bladley Couling, nasce in Inghilterra, dove inizia ala sua carriera nei primi anni ’60 con i Primitives, il secondo gruppo legato al beat di cui era la voce. Proprio con i Primitives arriva in Italia e trova una seconda casa al Piper di Roma, uno dei locali più in voga del momento, dove il beat faceva da colonna sonora e si esibivano i cantanti italiani più famosi. Il successo arriva subito, così come il primo album con etichetta discografica italiana, che decide di puntare da subito su Mal come solista. I successi non si sono fatti attendere, da Bambolina del 1967 a Occhi neri occhi neri 1970, il primo posto nelle classifiche arrivò con la canzone Pensiero d’amore, cover di I’ve gotta ghet a message to you dei Bee Gees, di pari passo parte la carriera d’attore per il cinema e poi i fotoromanzi. Mal non abbandona la musica, continua a partecipare a Sanremo con Luciano Tajoli e poi con i Nomadi. Nel 1975 è di nuovo in classifica con Parlami d’amore Mariù, riproponendo il grande successo di Vittorio de Sica. Nel 1977 arriva la consacrazione con Furia, sigla del telefilm per ragazzi, sono un milione e mezzo i dischi venduti. La carriera rallenta ma Mal continua a fare concerti anche all’estero riproponendo i successi anni ’60 e ‘70, e nel 1997 torna sui palcoscenici nel musical Grease, accanto a Lorella Cuccarini. Negli ultimi anni riprende anche la nuova produzione, con l’album Attimi, che porta in tour con i suoi successi raccolti durante tutta la carriera. Ha da poco registrato un video al Piper per ripercorrere i 50 anni di carriera.

Info e prenotazioni 049 8669333/ info@pianop.club

www.pianop.club

http://pianop.club/mal-dei-primitives/

https://www.facebook.com/events/1133490663510945/

PianoP è la rassegna di musica, spettacolo & food organizzata dall’Hotel Plaza di Abano Terme con Ursula Eventi e la direzione artistica affidata a Alessandra Pascali. Ventitrè serate pensate per creare un’alternativa di qualità, con spettacoli ed eventi abbinati a cene e aperitivi da gustare nel salotto dell’Hotel che si affaccia su piazza Repubblica.

https://www.facebook.com/pianopclub/

http://pianop.club/programma/tutti-gli-eventi/

