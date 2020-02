OI&B per il concerto omaggio a Zucchero al PianoP

È la grande passione per la musica del bluesman italiano Zucchero Fornaciari, che ha fatto nascere nel 2003 il progetto O.I.&B. (Oro Incenso & Birra). La tribute band padovana, guidata da Christian Garbinato, sabato 15 febbraio a PianoP rende omaggio all’artista emiliano e la sua musica. Dotata di una propria personalità artistica, la O&B , si è esibita con Zucchero in occasione del raduno internazionale del Fan Club come band ufficiale dell’evento. In programma per il concerto ci saranno le ballate blues come “Diamante”, “Così Celeste”, “Dune Mosse”, per passare ai ritmi incalzanti di “Diavolo in me”, “Baila”, “Per colpa di chi?”, "Vedo nero", per uno show dinamico e divertente, che vedrà la parte strumentale arricchita di violini, viole, violoncelli e contrabbassi.

La O.I.&B. spesso si avvale di collaborazioni importanti, come quella con Lisa Hunt, storica vocalist di Zucchero.

Info e dettagli

Sabato 15 febbraio ore 21.30

Info e prenotazioni 049 8669333/ info@pianop.club

Biglietti online www.pianop.club

Web http://pianop.club/o-i-b/

Evento facebook https://www.facebook.com/events/2744157042313251/

La rassegna

PianoP è la rassegna di musica, spettacolo & food organizzata dall’Hotel Plaza di Abano Terme con Ursula Eventi e la direzione artistica affidata a Alessandra Pascali. Ventitrè serate pensate per creare un’alternativa di qualità, con spettacoli ed eventi abbinati a cene e aperitivi da gustare nel salotto dell’Hotel che si affaccia su piazza Repubblica.

Ingresso

Info web

https://www.facebook.com/pianopclub/

http://pianop.club/programma/tutti-gli-eventi/