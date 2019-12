Il fine settimana della rassegna PianoP: Vocalica, Stevie Biondi e Alessandra Pascali all’Hotel Plaza di Abano

Continuano, anche in questo fine settimana, gli appuntamenti musicali di PianoP all'Hotel Plaza (piazza Repubblica) di Abano Terme.

Venerdì 20 dicembre ore 21.30

Vocalica

I Vocalica, gruppo vocale nato nel 1994 legato, ha iniziato il suo percorso abbracciando un repertorio nello stile “contemporary a cappella” per poi passare scat allo swing, dal rock al blues, dal pop alla musica italiana d’autore, cercando sempre di mantenere originalità nell’arrangiamento e nell’interpretazione, aggiungendo anche brani di loro composizione. Si sono esibiti in numerosi concerti in tutta Italia e sui palchi dei più prestigiosi festival a cappella d’Europa. Nel 1998 sono stati invitati ad aprire i concerti di Rossana Casale e degli House Jacks. A PianoP racconteranno questi 25 anni con uno spettacolo suddiviso in due tempi. La prima parte sarà dedicata alla musica pop a cappella, italiana e straniera, nella quale ripercorrono gli anni della carriera del gruppo. Nella seconda parte, sempre pop, musica vocale e strumentale nella quale si alternano parti soliste ed interventi vocali accompagnati dal piano digitale (o pianoforte) ed altri strumenti.

Info e dettagli

Info e prenotazioni 049 8669333/ info@pianop.club

Biglietti online www.pianop.club

Web http://pianop.club/vocalica/

Evento facebook https://www.facebook.com/events/389550225106206/

Sabato 21 dicembre ore 21.30

Stevie Biondi e Alessandra Pascali Duets

Da un lato Alessandra Pascali, cantante dalle corde raffinate tra jazz e soul, nota per le sue numerose collaborazioni e per essersi affermata nel circuito musicale sia come solista sia come direttrice dei cori Blubordò e Choritaly. Accanto a lei Stevie Biondi, fratello del celebre Mario Biondi, con il quale ha condiviso progetti discografici e live e che si sta facendo apprezzare in club, rassegne e festival per la sua sonorità inconfondibile tra soul, funk e rhythm ‘n’ blues. Due voci eclettiche insieme per rivisitare i duetti più famosi della storia della musica leggera. L’accompagnamento è affidato ad uno dei più apprezzati musicisti del nord est: il pianista Nicola Lombardi (che ha collaborato con Fausto Leali, Sarah Jane Morris, Spagna, Paolo Belli, Fiordaliso).

La rassegna

PianoP è la rassegna di musica, spettacolo & food organizzata dall’Hotel Plaza di Abano Terme con Ursula Eventi e la direzione artistica affidata a Alessandra Pascali. Ventitrè serate pensate per creare un’alternativa di qualità, con spettacoli ed eventi abbinati a cene e aperitivi da gustare nel salotto dell’Hotel che si affaccia su piazza Repubblica.

Info web

https://www.facebook.com/pianopclub/

http://pianop.club/programma/tutti-gli-eventi/

