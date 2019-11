Il fine settimana della rassegna PianoP ad Abano: Kenn Bailey e Paolo Vallesi

Continuano, anche in questo fine settimana, gli appuntamenti musicali di PianoP all'Hotel Plaza (piazza Repubblica) di Abano Terme.

Venerdì 29 novembre

Kenn Bailey in Too high

Kenn Bailey, è un cantautore e sassofonista anglo-giamaicano, apprezzato per la sua capacità di mescolare con originalità e sapienza il Jazz, Soul, RnB al Reggae, senza trascurare l’influenza del pop europeo. In questo concerto sarà accompagnato da Ivan Zuccarato alle tastiere, con un programma che include brani originali e classici del Soul, di Redding, Gaye, Heron con contaminazioni moderne da Gregory Porter a Kamasi Washington e Glasper. Entrando in quest’atmosfera del Nu soul, jazz e gospel con elementi afro-funk si cambia scenografia musicale, addentrandosi sempre più nel profondo dello spettro musicale. Il filo conduttore è sempre la black music, ma con la ricerca di nuove soluzioni armoniche che ripagheranno l’ascoltatore.

Info e dettagli

Venerdì 29 novembre ore 21.30

Info e prenotazioni 049 8669333/ info@pianop.club

Biglietti online www.pianop.club

Web http://pianop.club/kenn-bailey/

Evento facebook https://www.facebook.com/events/2547729948788527/

Sabato 30 novembre

Paolo Vallesi in concerto con il nuovo progetto

Inizia tutto nel 1991 a Sanremo, quando Paolo Vallesi sale sul palco del Festival con la canzone “Le persone inutili” e vince la categoria “Nuove Proposte”. L’anno successivo torna con La forza della vita, la sua hit più importante, si classifica terzo tra i “Big”. Sono passati 30 anni e di quel ragazzo con gli occhi brillanti e la barba incolta è rimasto l’entusiasmo e l’amore per la musica. Sabato sera sarà a PianoP, la rassegna dell’Hotel Plaza di Abano Terme, per presentare il suo ultimo progetto discografico, l’ottavo della sua carriera, che si concretizzerà all’inizio del 2020 con il nuovo album. Il cantautore e cantante sarà accompagnato da un musicista, insieme ripercorreranno la sua carriera, costellata di successi, senza dimenticare gli ultimi singoli: “Come brina d’agosto”, composto a sei mani con Marco Ciappelli e Francesco Sighieri, prodotto da Pio Stefanini su etichetta Joe&Joe e distribuito da Believe Digital, e “Ritrovarsi ancora”, che Vallesi considera una sorta di ponte ideale tra il mio passato, sia umano che musicale, e il presente. Il nuovo disco avrà qualche sorpresa, come delle componenti elettroniche, senza snaturare testi e il linguaggio che hanno reso famoso l’artista.

Sabato 30 novembre ore 21.30

Web http://pianop.club/paolo-vallesi/

Evento facebook https://www.facebook.com/events/535485267025687/

La rassegna

PianoP è la rassegna di musica, spettacolo & food organizzata dall’Hotel Plaza di Abano Terme con Ursula Eventi e la direzione artistica affidata a Alessandra Pascali. Ventitrè serate pensate per creare un’alternativa di qualità, con spettacoli ed eventi abbinati a cene e aperitivi da gustare nel salotto dell’Hotel che si affaccia su piazza Repubblica.

Info web

https://www.facebook.com/pianopclub/

http://pianop.club/programma/tutti-gli-eventi/