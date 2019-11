Il fine settimana della rassegna PianoP: Sauro’s Band e Modem-Xtetall'Hotel Plaza di Abano

Di seguito gli eventi del weekend di PIANOP è la rassegna di musica, spettacolo & food organizzata dall’Hotel Plaza di Abano Terme con Ursula Eventi e la direzione artistica affidata a Alessandra Pascali. Ventitrè serate pensate per creare un’alternativa di qualità, con spettacoli ed eventi abbinati a cene e aperitivi da gustare nel salotto dell’Hotel che si affaccia su piazza Repubblica.

Venerdì 8 novembre ore 21.30

Sauro’s Band

La Sauro’s Band, diretta da Marco Carollo, propone un repertorio che spazia dal swing alla musica latino americana, dal funk al blues al soul, dalle colonne sonore al genere pop, dalle melodie celebri a composizioni originali. Una formazione che si distingue per l’espressività e creatività del linguaggio che riesce ad esprimere, grazie soprattutto all’affiatamento raggiunto tra i musicisti il cui interplay concretizza momenti di improvvisazione tipici della musica jazz, nonché per la possibilità di suonare in situazioni di percorsi itineranti, che danno loro la possibilità di esibirsi a diretto contatto col pubblico.

Sabato 9 novembre ore 21.30

Modem-Xtet

Il testimone passerà sabato al Modem-Xtet, guidato dalla voce di Eugenio Pendini, attraverso lo Swing italiano e americano degli anni '30 e '40. Il progetto è nato nel 2012, come un ideale percorso che spazia dagli anni 30 ai giorni nostri, durante il concerto incontreremo autori tra i più importanti e interessanti che hanno reso grande la musica italiana ed internazionale. Verranno proposte le composizioni di Gershwin, Berlin, Hancock, Bacharach etc. etc. che si alterneranno con canzoni di artisti italiani che hanno fatto proprio e restituito in modo del tutto originale questo tipo di musica come Concato, Quartetto Cetra, Conte, Caputo etc…

La rassegna

