Concerti di primavera ad Arquà Petrarca

Domenica 23 aprile

ore 16.30

FANTASIA IN MUSICA

Franco Angeleri, Micaela Mingardo pianoforte

Walter Barbiero viola

Giovanni Angeleri violino



W.A. MOZART

Fantasia in re min. KV397



F. SCHUBERT

Fantasia in fa min. Op.103

per pianoforte a quattro mani



R. FUCHS

Phantasiestücke

per viola e pianoforte



F. CHOPIN

Fantasia Op.49



P. de SARASATE

Fantasia sull'Opera "Carmen" di Bizet

per violino e pianoforte

Biglietti Concerti

Interi 10 euro, ridotti iscritti FAI 5 euro

in vendita il giorno del concerto - on sale the day of the concert

Prevendita e prenotazioni - Presale reservations information

Vorverkauf und Reservierungen

AMON VIAGGI Abano Terme

Viale delle Terme 145 tel. 0498669044

In occasione del concerto saranno aperti il Museo di Pianoforti antichi e la Mostra di strumenti popolari con ingresso gratuito.

Il Museo di Pianoforti antichi della Fondazione musicale Masiero e Centanin espone pianoforti di famosi costruttori tedeschi, inglesi, francesi e italiani del XVIII e XIX sec. Nelle sale che ospitano il museo di Pianoforti antichi è esposta anche una collezione di stampe antiche a soggetto musicale di alcuni famosi incisori del periodo compreso fra il XVI e il XIX secolo, fra i quali Amman Jost, William Hogarth, Aveline, Bartolozzi, Remondini, J. G. Wille, Dequevauviller, Rops.

Nelle nuove sale dello stabile a nord del complesso immobiliare di villa Centanin, ristrutturate con il contributo della regione Veneto, è allestita una mostra permanente di strumenti della tradizione musicale popolare del periodo compreso fra la metà dell'Ottocento e la metà del Novecento, provenienti dall'Italia, Francia, Austria, Germania, Russia, Ungheria, Cina, Croazia, Stati Uniti.

