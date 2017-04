Concerti di primavera ad Arquà Petrarca

Domenica 30 aprile

ore 16.30

Giovanni Angeleri

e I Solisti dell'Orchestra delle Venezie



G. PUGNANI

Preludio e Allegro

per violino, archi e pianoforte



E. STRAUSS I

Drei Alt-Wiener Tanzweisen

per archi e pianoforte



R. DRIGO

Serenata da “Les millions d’Arlequin”



N. PAGANINI

“Nel Cor più non mi sento” per violino solo

Cantabile per violino e pianoforte

Moto perpetuo per violino, archi e pianoforte

Biglietti Concerti

Interi 10 euro, ridotti iscritti FAI 5 euro

in vendita il giorno del concerto - on sale the day of the concert

Prevendita e prenotazioni - Presale reservations information

Vorverkauf und Reservierungen

AMON VIAGGI Abano Terme

Viale delle Terme 145 tel. 0498669044

In occasione del concerto saranno aperti il Museo di Pianoforti antichi e la Mostra di strumenti popolari con ingresso gratuito.

Il Museo di Pianoforti antichi della Fondazione musicale Masiero e Centanin espone pianoforti di famosi costruttori tedeschi, inglesi, francesi e italiani del XVIII e XIX sec. Nelle sale che ospitano il museo di Pianoforti antichi è esposta anche una collezione di stampe antiche a soggetto musicale di alcuni famosi incisori del periodo compreso fra il XVI e il XIX secolo, fra i quali Amman Jost, William Hogarth, Aveline, Bartolozzi, Remondini, J. G. Wille, Dequevauviller, Rops.

Nelle nuove sale dello stabile a nord del complesso immobiliare di villa Centanin, ristrutturate con il contributo della regione Veneto, è allestita una mostra permanente di strumenti della tradizione musicale popolare del periodo compreso fra la metà dell'Ottocento e la metà del Novecento, provenienti dall'Italia, Francia, Austria, Germania, Russia, Ungheria, Cina, Croazia, Stati Uniti.