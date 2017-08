Serate speciali, concerti e proiezioni, di fine estate all’arena Romana

Eventi speciali della programmazione estiva di Arena Romana Estate 2017.

Le serate concludono il programma estivo ai Giardini dell’Arena, presentando il concerto di Musica Folk Irlandese dei Tiny Barrels e il Concerto di Musica soul, blues e funk della Soulville Band e la proiezione dei film “Amici miei” di Mario Monicelli e “Animal House”di John Landis..

Mercoledì 27 settembre

ore 19

CONCERTO DI MUSICA FOLK IRLANDESE con i TINY BARRELS

Marco Palma (voce, violino, mandolino, banjo)

Jacopo Ranzato (flauto traverso, tin whistle, ottavino)

Giacomo Checchi (voce, chitarra, armonica)

La giovane formazione di musicisti dei Tiny Barrels presenta un ampio e coinvolgente repertorio di brani sia strumentali che cantati che riprendono la tradizione di canti e musica popolare irlandese.

ore 21

AMICI MIEI (1975) di Mario Monicelli

con Ugo Tognazzi, Philippe Noiret, Gastone Moschin, Adolfo Celi / Italia / dur.: 140’.

L’indimenticabile e divertente capolavoro cinematografico sull’amicizia girato da Monicelli. Protagonisti un gruppo di amici che affrontano i loro disagi con scherzi anche di cattivo gusto a danno di malcapitati fino a quando, uno dei protagonisti viene colpito da un infarto e anche in punto di morte è pronto a beffare il confessore,

ma la tristezza dei suoi amici non proibirà loro di continuare ad esorcizzare la paura della morte e della vecchiaia incombente con una memorabile zingarata.

In collaborazione con il Tribunato degli Studenti dell’Università di Padova.

Venerdì 29 settembre

ore 19

CONCERTO DI MUSICA SOUL, BLUES E FUNK con la THE SOULVILLE BAND

Aurora Inferrera (voce)

Federico Cherubin (chitarre)

Giovanni Onnis (basso)

Daniele Antonello (batteria)

Federico Pasqui (tastiere)

ore 21

ANIMAL HOUSE (1978) di John Landis

con John Belushi, Tim Matheson, Donald Sutherland / USA / dur.: 109’.

Due matricole del College Faber, Larry e Kent, vogliono iscriversi ad un club studentesco. Rifiutati dall’Omega, frequentato dagli studenti di buona famiglia, trovano accoglienza allo sregolato Delta in cui l’elemento di punta è John Blutarsky (‘Bluto’), sporco, decisamente sovrappeso e assolutamente maleducato.

Il rettore però ben presto decide di smantellare il club. La vendetta sarà devastante e Bluto ne sarà lo stratega.

Commedia famosa simbolo di fine anni ‘70 che ha stravolto e rotto ogni regola.

In collaborazione con il Tribunato degli Studenti dell’Università di Padova.

Informazioni

Biglietto posto unico euro 8

Prevendite biglietti spettacoli teatrali e musicali: a Padova Gabbia Dischi (via Dante), Cartoleria C’era una volta (via Asolo, 9), Cartolibreria Edicola Ruggero (via Armistizio, 289 zona Mandria).

tel. 049-8718617

info@promovies.it

www.promovies.it

