"I concerti della rinascita  - I luoghi della bellezza": lirica a villa Contarini

Cambio di programma e inaugurazione del progetto rinviata da sabato 11 a domenica 12 luglio causa previsto maltempo. Dopo l’anteprima a Este, partirà dalla splendida cornice di villa Contarini a Piazzola sul Brenta la tournèe veneta de “ I Concerti della Rinascita - I Luoghi della Bellezza”, promossa e ideata dal neo direttore artistico dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, il tenore Cristian Ricci, in collaborazione con gli Assessorati al turismo e alla cultura della Regione del Veneto.

«In pieno lockdown – spiega Ricci – ho sentito come artista la necessità di comunicare al mondo intero di non arrendersi, di trovare la forza di rinascere e di vincere nel segno della bellezza. L’ho fatto cantando il mio ‘Nessun Dorma’ da una Venezia sospesa tra cielo e acqua, a cui mancava un respiro di vita. Il video del mio canto è diventato in poche ore virale, un simbolo di rinascita nel mondo per tutti. Da qui ho compreso l’estremo bisogno di musica e di emozioni di tutti noi in questa fase e ho proposto alla Regione del Veneto di sostenere questo percorso musicale in alcune tra le più belle città del Veneto. Perché non ci sono alternative: o rinasciamo dentro o non ci sarà vera rinascita».

La rassegna

I Concerti della Rinascita toccheranno piccole e grandi città venete: Este, Piazzola Sul Brenta, Treviso, Portobuffolè, Farra di Soligo, Toara di Villaga, Montagnana, Fratta Polesine, Vicenza e Venezia. Le Amministrazioni locali che ospiteranno gli eventi hanno garantito la loro collaborazione per accogliere gli spettatori nel rispetto di tutte le norme di sicurezza previste.

L'evento a villa Contarini

Il Concerto si terrà nel parco di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta domenica 12 luglio alle ore 20.45. Ad esibirsi nel programma lirico sinfonico come solisti il tenore Cristian Ricci, il soprano Claudia Pavone, il mezzosoprano Alice Marini. L’Orchestra Filarminai Veneta sarà diretta dal maestro Marco Titotto, mentre la conduzione della serata è affidata a Federica Morello. Le prenotazioni dei posti di sabato rimangono valide anche per la serata di domenica.

«È un progetto che, oltre agli evidenti valori culturali, rappresenta un’utile occasione di rilancio turistico dei territori veneti – aggiunge Ricci. Un video artistico promozionale dei luoghi che accoglieranno i concerti sarà diffuso nel web e il resto lo faranno le immagini, il canto e lo spirito di bellezza che è il vero ispiratore dell’iniziativa. Ringrazio di cuore per la sensibilità dimostrata gli assessori regionali Federico Caner e Cristiano Corazzari per aver creduto nella proposta dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta».

«Questa rassegna testimonia l’importanza degli eventi culturali come veicolo promozionale per il territorio e per la sua industria dell’ospitalità, soprattutto in questo determinante momento di rilancio delle nostre attività – sottolinea l’assessore regionale Federico Caner –. La Regione sostiene i Concerti della Rinascita perché crede fortemente nel valore di questa espressione artistica, ma anche perché attraverso la musica e i suoi luoghi di rappresentazione, si irradia a livello nazionale e internazionale una delle immagini migliori del Veneto, delle sue innumerevoli e varie località di straordinaria bellezza. E ‘Veneto, the Land of Venice’ è proprio sinonimo di arte, di cultura, di fascino e di ospitalità».

«Per i prossimi tre anni del mio mandato di Direttore artistico dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta – spiega Ricci- adotteremo una nuova filosofia. Non più soltanto organismo culturale di servizio per i circuiti minori, ma anche di rappresentanza musicale di eccellenza della Regione Veneto nel mondo. Porteremo la musica lirica e sinfonica sul territorio, valorizzando la nostra proposta musicale con artisti e solisti di altissimo livello. Ma la vera novità – anticipa il direttore artistico- sarà la costituzione in autunno dell’Orchestra Regionale Giovanile Filarmonia Veneta esclusivamente quale laboratorio di formazione per i giovani musicisti che sceglieremo dai conservatori veneti e che ammetteremo ai corsi dopo selezioni rigorose. Un nuovo percorso condiviso dal nostro direttore musicale Marco Titotto e dal presidente dell’ORV Alberto Barbaro».

Prenotazioni

Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione obbligatoria (fino ad esaurimento dei posti) da effettuarsi entro giovedì 9 luglio 2020 presso la biblioteca comunale (telefono 0499696064 - email biblioteca@comune.piazzola.pd.it).

Dettagli

Per evitare assembramenti all'ingresso, l'accesso sarà consentito a partire dalle ore 19:45.

In caso di maltempo il concerto si terrà giovedì 16 luglio 2020.

Info web

