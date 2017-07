Gran Teatro Geox, spray al peperoncino per strappare collanine al concerto di Guetta

Diecimila fan hanno partecipato venerdì al concerto dance dell'anno al Gran Teatro Geox di corso Australia, unica data italiana di David Guetta. I cancelli hanno aperto alle 17, ma il dj e produttore di origine francese ha iniziato a suonare solo dopo le 22.30. Sono arrivati ragazzi e ragazze da tutta Italia, qualcuno anche dall'estero. Il live di Guetta alla PostePay Arena ha fatto ballare i fan fino alle due di notte.

SPRAY. Sono stati segnalati dei problemi durante il concerto. Alcuni ragazzi hanno spruzzato dello spray al peperoncino in mezzo alla folla e, approfittandosi della confusione, in tre hanno strappato collane ai presenti. A fine serata, due sono stati fermati e portati in Questura mentre il terzo sembra essere fuggito. La sostanza urticante ha causato disturbi alla vista a diverse persone, c'è anche chi ha avuto bisogno di cure mediche.