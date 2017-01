Capodanno 2017 in Prato della Valle, in migliaia per lo spettacolo di luci e suoni

In migliaia hanno sfidato il freddo e l'allerta terrorismo e hanno voluto trascorrere la notte di Capodanno in una delle piazze più famose d'Europa, Prato della Valle, per salutare il 2016 e dare il benvenuto al 2017.



CAPODANNO. La serata ha raggiunto il suo culmine grazie allo spettacolo pirotecnico e musicale della mezzanotte che per un quarto d'ora ha tenuto i padovani e i turisti con il naso all'insù: uno show di luci e di colori che ha affascinato grandi e piccini e che ha allietato l'attesa delle ultime ore del 2016 aprendo la strada per il nuovo anno. In moltissimi, invece, hanno deciso di trascorrere un ultimo dell'anno più "caldo" in qualche locale o in famiglia per festeggiare in allegria ma in modo forse più sobrio l'atteso 2017.