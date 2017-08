Home festival 2017, sul palco dell'ex Dogana anche la band padovana Craven

Mercoledì 30 agosto saranno ospiti dell’edizione 2017 dell’Home Festival, giunto all'ottava edizione, i Craven. L'evento si celebrerà a Treviso in zona ex Dogana da mercoledì 30 agosto a domenica 3 settembre 2017.

CHI SONO. La band giunge alla sua formazione definitiva nel 2012 e l’anno successivo pubblica il video del primo singolo Knockout, che anticipa l’album di esordio Craven, frutto di un minuzioso lavoro su ogni aspetto del progetto, postproduzione e packaging compresi, con una particolare attenzione alla dimensione video. Infatti, come si evince dal nome della band, esplicito omaggio al regista Wes Craven, i quattro sono tutti appassionati di cinema. Lo confermano nell’estate del 2015 quando iniziano le riprese di Bury Me, un vero e proprio cortometraggio per il nuovo singolo, e nel 2016 con il videoclip di Chainsaw, brano contenuto nel nuovo EP di 5 inediti Carnival of madness. Attualmente i Craven, oltre a continuare nelle esibizioni live, sono impegnati nella composizione di nuovi brani e nella produzione di un nuovo videoclip tratto da Carnival of madness.

200 SHOW. Home Festival 2017 ospiterà circa duecento show tra live, dj set, presentazioni di libri e dibattiti culturali, oltre a molteplici strutture commerciali, punti di ristorazione, creazioni handmade e proposte da trenta associazioni diverse, una grande area sport, un luna park e diverse mostre d’arte.