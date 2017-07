L'evento "dance" dell'estate, venerdì arriva a Padova il famoso dj David Guetta

La settimana di David Guetta a Padova è iniziata: la superstar internazionale toccherà l’Italia in un’unica, esclusiva data, a Postepay Sound venerdì 28 luglio. Lo special guest che avrà l’onore di aprire il suo show è il “golden boy” della scena House mondiale, Oliver Heldens. L’evento inizierà alle 17.00 del pomeriggio con Sunset music. Dalle 21.00 sono previsti gli show di Oliver Heldens e David Guetta.

LO SHOW. Uno dei punti di forza degli show di David Guetta sono i visual che regalano al pubblico un impatto scenico davvero notevole. La produzione dello show di Padova è contenuta in 8 tir “stage truck”: ci vorranno tre giorni di montaggio per preparare gli effetti speciali che accompagnano i suoi set sontuosi: fuochi d’artificio, fiamme, giochi di luce, impalcature e scenografie, un’esperienza irripetibile.

LE HIT. I primi dati riguardo i biglietti evidenziano un 6% del totale proveniente dall’estero. Est e centro Europa, Canada e Giappone, i principali paesi di provenienza. Il concerto di Padova sarà un’occasione unica per riascoltare brani storici come ‘One Love’, ‘When Love Takes Over’, ‘Memories’, ‘Without You’, ma anche di vivere in uno straordinario set live le sue ultime hit da ‘Listen’, album che a due anni dalla sua pubblicazione, è ritornato nella chart Billboard US.

IL DJ. David Guetta nasce a Parigi 47 anni fa. Ha iniziato la sua carriera nei club parigini negli anni ’80. Nel corso degli anni, grazie alle sue track super orecchiabili ed alle innumerevoli collaborazioni con cantanti e dj di risma internazionale, si è guadagnato la fama di Dj e Producer numero 1 al mondo.

VIABILITÁ. In occasione dell'evento, la polizia locale del Comune di Padova ha emesso un'ordinanza di chiusura temporanea al traffico veicolare, venerdì dalle ore 16 alle ore 2 del giorno successivo, della bretella di uscita dello svincolo 3 della tangenziale - Corso Australia - per i veicoli provenienti da sud e diretti in via Montà.

INFO. Biglietti, pacchetti hotel + transfer e informazioni su parcheggi e utilità su zedlive.com, postepaysound.it e presso i punti vendita Fast Tickets. Su zedlive.com/bus tutte le indicazioni su Bus navetta dalla stazione di Padova.