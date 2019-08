Concerto all’alba al parcheggio del rustico di Villa Draghi

Mercoledì 14 agosto 2019 alle ore 5.45 nel parcheggio del Rustico di Villa Draghi sito in via Enrico Fermi, Montegrotto Terme in programma il concerto all’aperto “Concerto all’Alba”, s cura di Teatro della Gran Guardia.

Scarica il depliant con tutti gli eventi estivi a Montegrotto

Saluteremo il sorgere del sole sulle note di Vivaldi, Bach, Mozart, Debussy e Verdi;

eseguita dall’Ensamble Musici:

Elisa Saglia - violino

Fabrizio Castània - viola

Cecilia Zanni - violoncello

Domenico Barbiero - contrabbasso

Luca Sozio – flauto

Evento gratuito - suggeriamo di portarsi plaid e informiamo che c’è un punto ristoro per la colazione.

Per informazioni

Comune di Montegrotto Terme, Ufficio Cultura - tel. 049 8928762

I.A.T. Viale Stazione - tel. 049 892 8311

Teatro della Gran Guardia - tel. 393 9812287

Info web

​https://www.montegrotto.org/po/mostra_news.php?id=1386&area=H

https://www.facebook.com/AssociazioneVillaDraghi/