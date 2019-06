Concerto di solidarietà per le popolazioni del bellunese alla chiesa del Sacro Cuore ad Abano

Venerdì 7 giugno, alle 21, presso la Chiesa del Sacro Cuore di Abano Terme si terrà il concerto benefico “Petite Messe Solennelle”, la composizione sacra composta da Gioacchino Rossini.

Il concerto per soli, coro, pianoforte e harmonium, diretto da Paolo Piana e con la partecipazione del Coro Città di Piazzola sul Brenta, vedrà esibirsi sul palco Simonetta Baldin (soprano), Eugenia Zuin (contralto), Nicolò Dal Ben (tenore) e Maurizio Franceschetti (basso). Tra i musicisti, Matteo Polo al pianoforte e Linda Piana all’harmonium.

L’evento ad ingresso libero è realizzato in collaborazione con “Artisti Insieme per il Veneto”, un sodalizio di musicisti e coristi nato per supportare le iniziative a sostegno delle popolazioni colpite dai violentissimi eventi atmosferici, abbattutisi nel bellunese lo scorso ottobre. Il ricavato delle offerte, raccolto durante il concerto, andrà a finanziare interventi manutentivi nelle scuole del Comune di Alleghe, come già accaduto lo scorso gennaio per iniziativa del Comune di Abano Terme.

«Abbiamo voluto promuovere questo evento per tenere alta l’attenzione sull’emergenza che è seguita agli eventi eccezionali verificatisi in Veneto. È importante rimanere vicini alle popolazioni del bellunese e continuare a parlare di questi ed altri disastri ambientali che saranno, purtroppo, sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici» dichiara l’Assessore alla Cultura Cristina Pollazzi.