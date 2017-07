Live for Amatrice "Una casa per la Musica", il concerto solidale in Piazza della frutta

L'associazione culturale "Lo spirito nel tempo" organizza una manifestazione a scopo solidale a sostegno della comunità di Amatrice.

In programma il concerto de "I Fuoritempo", gruppo musicale della zona di Amatrice, e dei "Sunrise", un gruppo musicale di Padova.

Nel corso della manifestazione viene proiettato un video sul territorio colpito dal sisma e vengono raccolti fondi a sostegno del territorio e per il progetto "Una casa per la musica", che intende ricavare uno spazio comune per tutte le attività musicali nel Comune di Amatrice.

Iniziativa realizzata in collaborazione con il comune di Padova.

PER INFORMAZIONI

Associazione culturale "Lo spirito nel tempo"

email info@lospiritoneltempo.it

sito www.lospiritoneltempo.it​