Concerto “The armed man. A mass for peace” al tempio del Sacro Cuore

Le associazioni Popoli insieme e Unica terra propongono un concerto per solisti, coro e orchestra, per festeggiare i 30 anni di attività.

Il coro Mortalisatis di Maserà di Padova, il Coro giovanile di Thiene e l’ensemble strumentale Mortalisatis eseguono “The armed man. A mass for peace” di Karl Jenkins.

Dirige il maestro Ignacio Vazzoler.

Evento realizzato con il patrocinio del Comune di Padova ed inserito tra le iniziative di Padova Capitale europea del volontariato 2020.

Dove e quando

Appuntamento il 9 febbraio alle ore 18 al

Tempio del Sacro Cuore

via Sacro Cuore, 18 - Padova

Ingresso

Ingresso ad offerta libera

Per informazioni

Associazione Popoli insieme

telefono 049 2955206

email info@popolinsieme.eu

sito www.popolinsieme.eu

Associazione Unica terra

telefono 049 8764958

email unicaterra.ut@gmail.com

sito www.unicaterra.org

Info web

