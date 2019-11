Concerto d'arpa con Stefania Scapin al Barco Teatro

Domenica 10 novembre, alle ore 17.30, per il ciclo di concerti "Transitions. musica da camera tra '800 e '900" è la volta dell'arpista Stefania Scapin, virtuosa concittadina padovana che si sta distinguendo in Italia e all'estero per la sua bravura, sia come solista sia come camerista.

Per Barco Teatro proporrà un concerto che ha intitolato "Reminescenze barocche" e che porrà a confronto autori come Domenico Scarlatti e Benjamin Britten, Gabriel Faurè, Claude Debussy e Nino Rota.

Ancora un'occasione di musica straordinaria da non perdere a Barco Teatro, per testimoniare sostegno e partecipazione a questi bravissimi giovani musicisti e per godere di occasioni di musica non comuni.

Il pubblico sarà come sempre piacevolmente “coccolato” da una illuminante introduzione alle musiche di Alessandro Tommasi e da un aperitivo in compagnia degli artisti offerto da Barco Teatro.

Ingresso

Prenotazione richiesta, biglietti a euro 13 intero e euro 6 per studenti.

Stefania Scapin

Reminescenze barocche

Benjamin Britten (1913-1976),

Suite for Harp Op.83 (Overture, Toccata, Nocturne, Fugue, Hymn-St. Denio)

Gabriel Faurè (1845-1824),

Una chatelaine en sa tour, Op. 110

Nino Rota (1911-1979),

Sarabanda e Toccata

Domenico Scarlatti (1685-1757),

Sonata K 208 in La maggiore; Sonata K 19 in Fa minore

Claude Debussy (1862-1918),

Clair de Lune dalla “Suite Bergamasque”

Info web

https://www.facebook.com/BarcoTeatro/

https://www.barcoteatro.it/#poster