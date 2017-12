Concerto degli auguri, The Wallace Project Orchestra a Palazzo Zacco

The Wallace Project Orchestra

Concerto degli auguri

Musiche di

Reynaldo Hahn, CarloAntonio Gomes,

Leonard Bernstein, Isaac Albeniz

Johann Strauss II

Arrangiamento e concertazione di Giacomo Rolma

Ingresso libero

Morì a trent'anni, con un violino tra le braccia, in una notte colma di stelle. Si chiamava Wallace Hartley, era il primo violinista del Titanic e continuò a suonare, sul ponte del transatlantico, fino all'ultimo respiro. Quando, giorni dopo, il violino riemerse dalle onde, sul legno corroso ancora brillava, incisa su una minuscola targa d'argento, la dedica della fidanzata. Di quelle che erano state le corde del violino, non ne rimanevano che due: quasi un simbolo dello spirito di condivisione con cui l'appassionato, talentuosissimo musicista aveva voluto far dono delle sue note a chiunque avesse il cuore aperto ad accoglierne l'incanto.

Oggi, a Padova, a Wallace Hartley è dedicata un' orchestra di straordinaria eleganza timbrica, fondata e diretta da Giacomo Rolma, che terrà, per gli amici della Dante Alighieri, un concerto in cui figurano autori che furono i protagonisti di una stagione musicale tra le più straordinarie che la storia ricordi. Tra i molti, Reynaldo Hahn, amico di Proust e Mallarmé e Leonard Bernstein, pianista, compositore e direttore d'orchestra , che conobbero una notorietà planetaria al tempo della Belle Epòque e trionfano, oggi, tra i sommi della storia della musica.