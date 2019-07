Concerto per Barney, Woodstock Revolution: musica e solidarietà al castello Carrarese

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/936060230070571/

Evento conclusivo del castello festival tra musica e solidarietà

in collaborazione con Il Chiosco, Modern e Associazione Una casa per Barney

L’evento conclusivo del Castello Festival sarà all’insegna della musica e della solidarietà. Una vera e propria maratona musicale dedicata al cinquantennale del Festival di Woodstock, all’insegna dell’atmosfera magica di Peace, Love and Music che ha caratterizzato quei mitici tre giorni, in collaborazione con le Associazioni La Casa di Barney, Il Chiosco e Modern che coinvolgerà un gran numero di musicisti nel sostegno al percorso di riabilitazione di Barney, amico musicista e velista molto conosciuto in città e colpito da Ictus poco più di due anni fa.

Biglietti

Ingresso con offerta minima di euro 5

Informazioni

cell. 342 1486878 - eventi@castellofestival.it

Info web

https://www.padovainestate.it/eventi/2019-09-08-concerto-per-barney/

