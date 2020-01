“Concerto della Befana” all’auditorium della Fondazione OIC Onlus di Padova in via Nazareth

Domenica 5 gennaio 2020 alle ore 16.30 ci sarà un super concerto all’Auditorium della Fondazione OIC Onlus di Padova, presso la Civitas Vitae Nazareth, in via Nazareth 38 Padova.

Protagonisti il Piccolo Coro della Daigo Music School e il Daigo Choir che si alterneranno sul palco con un repertorio di canzoni del repertorio natalizio internazionale e gospel, con una scaletta piena di energia ed emozioni. Sarà l’occasione per portare un po’ di gioia ed allegria agli ospiti della struttura.

«La convenzione che abbiamo siglato come Ascom — dice Patrizio Bertin, Presidente di Confcommercio Ascom di Padova — con OIC ha dato già i suoi frutti. Un nostro presidente mandamentale, il sig. Walter Zoccarato di Limena, si è reso disponibile per contribuire a realizzare un importante concerto che darà la possibilità di sentirsi a casa anche a persone che in questo momento sono ospiti dell’OIC. Io penso che questo sia l’inizio di una collaborazione stretta con OIC perché l’Ascom di Padova si occupa anche di sociale».

L’evento è realizzato in collaborazione con Ascom Padova e Daigo Music School, con il contributo di Sanitaria Zoccarato di Limena. Ingresso libero.

