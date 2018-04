La Bottega Tartiniana, realtà nata in seno al Centro universitario di Padova, sabato 21 aprile alle ore 21, nella chiesa di Santa Caterina d’Alessandria, in via Cesare Battisti 245, propone il concerto del duo composto da Stefano Cerrato(violoncello) e Sara De Ascaniis (pianoforte).

Saranno proposte musiche di Skrjabin, Rakov, Bortkiewicz, Chausson, Debussy, Rachmaninov.