Concerto di Capodanno dell'Orchestra Filarmonica Italiana a Campodarsego

Il comune di Campodarsego, in occasione del tradizionale spettacolo di Capodanno, ospita quest'anno il concerto dell'Orchestra Filarmonica Italiana, che si esibirà all'Alta Forum alle ore 17 dell'1 gennaio.

In programma le più belle musiche del repertorio classico, tradizionali canti natalizi, uniti con maestria e duttilità a intermezzi dei maggiori compositori moderni.

La voce di Mirella Di Vita, soprano di origini toscane, vincitrice di numerosi concorsi di canto e impegnata in un'intensa attività in Italia e all'estero, incanterà la platea.

BIGLIETTI

Ingresso 5 euro.

I biglietti sono in prevendita all'Ufficio Cultura in municipio, al bar Patrizio di Campodarsego e alla tabaccheria Gastaldello di Reschigliano.

INFORMAZIONI

Ufficio Cultura: 049.9299827 - cultura@comune.campodarsego.pd.it