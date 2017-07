Concerto gratuito di Carmen Consoli, evento inaugurale del Future vintage festival 2017 al Pedrocchi

Future Vintage Festival 2017 in collaborazione con Caffè Pedrocchi, presenta il Concerto Inaugurale Gratuito di CARMEN CONSOLI, nell’esclusiva e prestigiosa cornice del Caffé Pedrocchi, simbolo inconfondibile di storia e cultura per la città di Padova.

“Una magnifica combinazione tra una rocker e un’intellettuale”

NEW YORK TIMES

“Una voce bellissima e canzoni appassionate che non hanno bisogno di traduzioni”

NEW YORKER

Una carriera costellata di primati: la prima artista italiana a calcare il palco dello Stadio Olimpico di Roma, headliner a Central Park, 3 sold out di fila a New York, la prima donna nella lunga storia del Club Tenco a vincere la Targa Tenco come Miglior Album dell’anno, nominata Goodwill Ambassador dell’Unicef e Ambasciatrice del Telefono Rosa, premio Amnesty Italia, fondatrice della propria etichetta musicale.

Unicità canora, compositiva e interpretativa e un suono in continua evoluzione valorizzato dalla sua verve di performer grintosa e passionale, fanno di Carmen Consoli un’artista fuori da ogni etichetta.

Cena alle ore 20

Concerto alle ore 22

Per le cene prenotazione obbligatoria:

prenotazioni@caffepedrocchi.it

+39 049 878 1231

Sarà possibile assistere gratuitamente alla performance live dell’artista. Posti e visibilità del concerto saranno garantiti in base all’ordine di arrivo del pubblico.

A cura di: Superfly Lab e Vintage Factory

Si ringraziano Regione Veneto e Comune di Padova

