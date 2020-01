Concerto per Carolina, evento benefico al Pollini

Carolina è un’allieva del Conservatorio, ha 34 anni ed è bella, di una bellezza che non ha nulla a che vedere con l’effimero, ma che, al contrario, deriva da una rara purezza d’animo. E questa purezza, che si traduce in solarità e positività, è capace di diffondere in chi le sta attorno sentimenti di bontà e amore incondizionato.

Scarica la locandina del concerto

Da qualche anno Carolina combatte con la grande forza che la contraddistingue contro una malattia subdola che sta tentando di impedirle, progressivamente, di camminare, di muoversi e di fare ciò che più lei ama nella vita: suonare.

Chi conosce Carolina non può non volerle bene ed è con questo spirito che è nata l’idea di dedicarle un concerto, un evento che, mettendo insieme allievi e docenti del Conservatorio nonché musicisti affermati, intende riscaldare Carolina in un immenso abbraccio di affetto, musica e solidarietà.

Il ricavato del concerto, che è ad ingresso libero con offerta responsabile, verrà interamente donato a Carolina per aiutarla nel sostenere le costose cure di riabilitazione cui deve quotidianamente sottoporsi.

Sul palco Leonora e Ludovico Armellini, Sara e Davide De Ascaniise la Young Solidarity Orchestra, diretta dal giovanissimo Raimondo Capizzi.

Appuntamento domenica 12 gennaio all'Auditorium Pollini alle ore 18.

Informazioni

Ingresso ad offerta libera e responsabile

Tel. 049 8750648

auditorium@conservatoriopollini.it

www.conservatoriopollini.it

Info web

http://www.conservatoriopollini.it/eventi/concerto-carolina

https://www.facebook.com/events/1614851065323567/