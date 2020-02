“More than music”, concerto al Centro culturale Giorgio Perlasca di Polverara

In programma il concerto “More than Music” che per la seconda vedrà la protagonista l'Einstein Ensemble che si esibirà a Polverara, nel Centro Culturale "G. Perlasca" sabato 8 febbraio alle ore 20.45💥

I giovani talenti del coro e dell'orchestra dell'istituto Einstein, diretti dal maestro Enrico Trevisanato, proporranno un repertorio pop/rock (#MichaelJackson, #Queen e molti altri..), e le ragazze della scuola di danza "Amare la danza" di Tatiana Martin renderanno il tutto ancor più straordinario per una serata indimenticabile tra musica e danza🎶

Ingresso libero

