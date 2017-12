Concerto di Chanukkà, festività ebraiche al Museo 2017

Il Museo della Padova Ebraica e la Comunità Ebraica di Padova, organizzano il Concerto degli Shirè Miqdash. Il concerto si inserisce in un ciclo di iniziative dal titolo Festività ebraiche al Museo, che hanno lo scopo di raccontare alla città le ricorrenze ebraiche. In occasione della ricorrenza di Chanukkà che inizia martedì 12 dicembre e si concluderà otto giorni dopo, il Museo della Padova Ebraica propone un concerto per raccontare che cos'è Chanukkà? La storia di un Miracolo o il Miracolo della storia?

Le parole del Rabbino Locci e la sua meravigliosa voce, accompagnata dagli Shirè Miqdash, ci guideranno alla scoperta dei significati di questa festa attraverso otto canti liturgici ebraici.

Otto melodie come gli otto lumi che si accendono in questi giorni che desiderano essere festa, lode e ringraziamento per il “grande miracolo dell'olio”.

La Sinagoga Italiana, sarà la perfetta cornice per l'accensione del sesto lume di Chanukkà dalla settecentesca Channukià che concluderà il concerto.

Informazioni

Ingresso euro 15

Biglietti disponibili presso la biglietteria del Museo della Padova Ebraica.

Tel. 049 661267 in orario museo

Tel. 041 5240119 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16

padovaebraica@coopculture.it