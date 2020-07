L’ensemble del Quartetto Scimemi al chiostro Albini dei musei Eremitani

Sedici concerti tra luglio e settembre 2020, tappe di festival diffuso all’aria aperta in Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Umbria e Campania. È una proposta del Comitato AMUR che nasce in maggio 2020 dalla volontà di riunire alcune importanti istituzioni d’Italia operanti nel settore della musica classica in un unico organismo, con lo scopo di ​promuovere attività e obiettivi comuni​. Il Comitato - al quale prende parte in maniera attiva l'Associazione Amici della Musica di Padova - vuole valorizzare la programmazione concertistica dei suoi membri attraverso strumenti di comunicazione condivisi, ma anche creare opportunità di collaborazione e progettazione, e partecipare a reti internazionali.

Musica con Vista si svolgerà all’aperto: in parchi, giardini, cortili, chiostri, di dimore e palazzi pubblici e privati ed altri meravigliosi luoghi non convenzionali d’Italia da nord a sud, fra luglio e settembre​ ​2020.

Si comincia il ​6 luglio a​l Giardino di Villa Bernasconi a Cernobbio (CO) e l’​8 luglio al Giardino di Villa Necchi Campiglio a Milano, passando per il Veneto (Padova e Vicenza) proseguendo per il centro Italia, per poi concludere a metà settembre alla Casa Vinicola di Montevetrano di San Cipriano Picentino (SA) e chiudendo il viaggio musicale a tappe nella splendida Villa Panza di Varese.

L'evento

La tappa di Padova, prevista per il 16 luglio, ore 16, vedrà l'esibizione del Quartetto Scimemi al Chiostro Albini dei Musei Civici agli Eremitani, un quartetto ben assortito dove l’amore per la musica da camera è una tradizione più viva che mai.

Quartetto Scimemi

Gabrielle Shek, violino

Tommaso Scimemi, violino

Ettore Scimemi, viola

Pietro Scimemi, violoncello

Programma

Wolfgang Amadeus Mozart -Quartetto K 575

Felix Mendelssohn-Bartholdy-Quartetto op. 12

Informazioni e ingressso

Prezzo del biglietto: 5 euro

Prenotazione obbligatoria

info@amicimusicapadova.org

Tel. 0498756763

I posti disponibili in prevendita sono 30 (trenta) e corrispondono alla capienza massima della Sala del Romanino dove in caso di maltempo si svolgeranno i concerti.

I biglietti vanno pagati e ritirati presso Gabbia Dischi, Via Dante 8, Padova.

Se la manifestazione si svolgerà regolarmente nel Chiostro all'aperto, prima dell'inizio dei concerti (dalle ore 17, direttamente al Museo), verranno messi in vendita altri trenta posti per i quali è sempre necessaria una prenotazione per stabilire una priorità d'accesso.

