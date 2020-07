BeethOBOEn Trio, concerto al chiostro Albini dei musei Eremitani

Torna la rassegna estiva di concerti, sempre alle ore 18, nel Chiostro Albini dei Musei Civici agli Eremitani.

Scopri i tre concerti in chiostro Albini dei musei civici agli Eremitani

Giovedì 23 luglio

BeethOBOEn Trio

Con strumenti originali

Nicolò Dotti, oboe

Michele Antonello, oboe

Paolo Faldi, corno inglese

Programma

Joseph Triebensee - Trio

Ludwig van Beethoven - Trio op. 87 per due oboi e corno inglese

Ludwig van Beethoven - Variazioni su "Là ci darem la mano" di W.A. Mozart WoO 28

Info web qui.

Giovedì ​30 luglio

Tommaso Luison, violino

Programma

Salvatore Sciarrino - Capriccio n. 2 per violino solo

Heinrich Franz Biber - Passagalia per violino solo dalle Sonate del Rosario

Giovanni Bonato - Wood you play? per violino solo

Giuseppe Tartini - Sonata XVII B.D2 per violino solo dal ms. autografo 1888

Tommaso Luison

Violinista e musicologo, si dedica all’approfondimento della prassi esecutiva barocca, con particolare riferimento alla Scuola di Tartini e al violinismo italiano del ’700. Diplomato in Violino sotto la guida di Giovanni Guglielmo, si perfeziona in seguito con Domenico Nordio, Ilya Grubert e, per la musica da camera, con il Trio di Trieste.

Laureato con lode presso l’Università di Padova con una tesi sui concerti per violino di Giuseppe Tartini, partecipa regolarmente a convegni sulla musica del Sei-Settecento, pubblica per Ut Orpheus e Nota Editore e partecipa all’Edizione Nazionale delle Opere di Tartini per Bärenreiter. Tiene masterclass e progetti divulgativi sulla didattica di Tartini nei conservatori italiani.

Collabora come Violino Principale con orchestre in Italia e all’estero (Orchestra di Padova e del Veneto, Teatro Petruzzelli di Bari, Musicians of the King’s Road - Finlandia). Si dedica al repertorio cameristico di ogni epoca, con gruppi quali Trio Malipiero, Ensemble Musagète, Frequenze Diverse.

Suona stabilmente nell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna e insegna Musica da Camera presso il Conservatorio di Benevento.

Info web qui.

Informazioni e ingressso

Prezzo del biglietto: 5 euro

Prenotazione obbligatoria

info@amicimusicapadova.org

Tel. 0498756763

I posti disponibili in prevendita sono 30 (trenta) e corrispondono alla capienza massima della Sala del Romanino dove in caso di maltempo si svolgeranno i concerti.

I biglietti vanno pagati e ritirati presso Gabbia Dischi, Via Dante 8, Padova.

Se la manifestazione si svolgerà regolarmente nel Chiostro all'aperto, prima dell'inizio dei concerti (dalle ore 17, direttamente al Museo), verranno messi in vendita altri trenta posti per i quali è sempre necessaria una prenotazione per stabilire una priorità d'accesso.

Info web

https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2020/07/23/493/