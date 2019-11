"Canti di montagna e di canti natalizi”, il coro Monte Venda per l'Associazione parkinson Padova

A fine novembre verrà celebrata l’11esima giornata nazionale della malattia di parkinson; per questa occasione l’Associazione Parkinson Padova è lieta di invitare tutta la cittadinanza ad una serata di “Canti di montagna e di canti natalizi” offerta dal prestigioso Coro Monte Venda diretto dal Maestro Daniele Quaggiotto.

L’evento avrà luogo giovedì 28 novembre alle ore 20.30 presso la Chiesa Gesù Buon Pastore, in Via Tiziano Minio, 19 a Padova. Questa serata vuole essere la prima occasione pubblica in cui l’Associazione padovana, nata all’inizio del 2019 dall’unione di due associazioni provinciali, si presenta alla città per far conoscere la realtà di chi vive questa malattia. Il Parkinson è la seconda malattia neurodegenerativa progressiva più diffusa al mondo dopo l’Alzheimer e colpisce in Italia circa 300.000 persone, ma si tratta di una stima per difetto, purtroppo in costante crescita.

Il nostro desiderio è quello di ribadire che, come ogni malattia, anche il Parkinson non è un fatto privato che riguarda solo il malato e chi gli sta accanto.

Prima di essere malati di Parkinson siamo uomini e donne, genitori, amici, colleghi, vicini di casa. L’Associazione Parkinson Padova, riconosciuta come organizzazione di volontariato, è un po’ la nostra seconda abitazione ed è aperta ad amici, volontari, familiari, caregiver, medici e operatori sanitari.

Da poco è stata inaugurata la nuova sede che è sita in Via Caliari 1/bis (Arcella).

Per questo abbiamo bisogno del sostegno di tanti e in particolare della simpatia e della stima di chiunque voglia incoraggiarci a proseguire questo percorso intrapreso da poco. Il nostro obiettivo è quello di promuovere attività volte a fornire un aiuto concreto ai malati di Parkinson e alle loro famiglie, per favorire il miglioramento della loro qualità di vita. Vengono realizzati corsi di ginnastica posturale, di canto, di teatro, di yoga, di scrittura calligrafica e numerosi altri che fungono da terapia complementare per contrastare le difficoltà che la malattia presenta.

Per ulteriori informazioni:

https://parkinsonpadova.com

https://www.facebook.com/events/2313827948927634/