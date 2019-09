"Requiem" di Mozart presso la Chiesa di San Benedetto a Padova

Si terrà il 12 ottobre alle ore 21, presso la Chiesa di San Benedetto, il concerto del Coro della Cappella Musicale della Basilica di Sant'Antonio di Padova "W.A. Mozart - Requiem in Re minore K626", nella trascrizione per Soli, Coro e Pianoforte a quattro mani di C. Czerny.

Solisti:

Daniela Segato - Soprano

Eugenia Zuin - Contralto

Nicola Polato - Tenore

Luigi Varotto - Basso

Pianoforte:

Chiara Casarin

M° Massimo Dal Prà

Direttore:

M° Valerio Casarin

Informazioni e contatti

Web: http://www.cappellamusicaledelsanto.it