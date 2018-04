Concerto per coro e organo nel duomo di Padova

Sabato 14 aprile alle ore 20.45 nella cattedrale di Padova va in scena un grande concerto con l’esecuzione della grande messa solenne di Vierne per coro e due organi, oltre a brani per solo organo, a cura del coro Santa Cecilia di Piazzola sul Brenta

direttore maestro Paolo Piana

organisti: maestro Alessandro Perin, maestro Alvise Mason

Programma

G. Faurè: Cantique de Jean Racine, organo e coro

J. Jongen: Sonata Eroica, organo solo

O. Ravanello: Adorazione (nell’80esimo anniversario dalla morte), organo solo

L. Vierne: Messe Solennelle op.16, coro e due organi