“Sulle ali del futuro”, il concerto della domenica al Pollini

Domenica 27 ottobre alle 11 all’auditorium Pollini di via Cassan, a Padova, un concerto tutto dedicato al talento dei giovani solisti. “Sulle ali del futuro” è un concerto ideato e fortemente voluto dal Maestro. La matinée infatti vedrà protagonisti i vincitori delle borse di studio dell’Accademia de “I Solisti Veneti” 2019: prestigiosa Master Class che anche quest’anno ha attratto a Padova studenti e graduati da tutto il mondo per approfondire proprio con le prime parti dell’orchestra

Ancora una volta, allora, i componenti dell’orchestra dei Solisti Veneti suoneranno assieme a giovani solisti, loro allievi. Vedremo perciò giovani virtuosi, brillare sulla scena esibendosi sia da soli che in coppia.

Da soli, come Giulia Scudeller violino solista nella celebre Ciaccona di Vitali e Leonardo Galligioni contrabbasso solista nella Fantasia sulla Sonnambula di Bottesini. In coppia, come i due violini Jacopo Ferri e Lara Celeghin che interpreteranno il Concerto in la minore op. 3 n. 8 di Vivaldi – una delle pagine più famose dell’Estro Armonico -; come i due violoncelli Riccardo Baldizzi ed Eugenio Catale, solisti in quel prodigio di esuberanza vivaldiana che è il Concerto in sol minore RV 531 come infine Giacomo Rizzato e Claudia Cecchinato violino e violoncello solisti in quella pagina leggermente ombrosa e spesso trascurata che si nasconde nel catalogo vivaldiano sotto il titolo di Concerto (doppio) in si bemolle maggiore RV 547.

Da alcuni anni l’Accademia de “I Solisti Veneti” può contare, per i migliori allievi, su un riconoscimento tangibile sotto forma di vari premi di studio offerti dal Rotary Club di Padova, dalla Professoressa Vera Bianchi in memoria della madre Dottoressa Laura Agostini Bianchi e del marito Prof. Peter Reichard, nonché infine dalla Dottoressa Sergia Jessi in memoria del marito, Professor Angelo Ferro.

“I Concerti della Domenica”, ideati da Claudio Scimone nel 1966, sono una rassegna nata per raggiungere quelle fasce di pubblico che difficilmente potrebbero partecipare ai normali concerti serali. Le famiglie con bambini e gli anziani sono da sempre il pubblico privilegiato di questi concerti. Pubblico favorito sia dall’orario delle manifestazioni - alle ore 11 della domenica mattina – che dal carattere dei concerti che, nella formulazione dei programmi quanto durante le esecuzioni, abbandonano il rigido formalismo per rivestirsi di vivace familiarità. Coronati da un successo di pubblico che in tanti anni non ha mai conosciuto flessioni “I Concerti della Domenica” hanno attirato anche l’attenzione delle principali Radio e Televisioni italiane e straniere.

I concerti della domenica dedicati a Claudio Scimone

Domenica 27 ottobre 2019 – ore 11

Padova – Auditorium “Pollini”

Sulle ali del futuro

"I Solisti Veneti"

suonano con i vincitori delle Borse di studio dell’accademia de “I Solisti Veneti” 2019

Musiche di Tartini, Vivaldi, Vitali e Bottesini

Consegna delle tre Borse di Studio offerte dal Rotary Club Padova a

Leonardo GALLIGIONI , contrabbasso

, contrabbasso (ex aequo) Giacomo RIZZATO , violino;

, violino; Claudia CECCHINATO , violoncello

, violoncello (ex aequo) Marion PALFRADER , violino;

, violino; Matilde AGOSTI, violoncello

Consegna delle due Borse di Studio “in memoria del Prof. Angelo Ferro” (*) a

(*) a (ex aequo) Jacopo FERRI , Lara CELEGHIN , violini

, , violini (ex aequo) Riccardo BALDIZZI , Eugenio CATALE , violoncelli

, , violoncelli Consegna della Borsa di Studio “in memoria della del Prof. Peter Reichard” (**) a Giulia SCUDELLER, violino

(*) offerta dalla Dottoressa Sergia Jessi Ferro in memoria del marito, Professor Angelo Ferro

(**) offerte dalla Professoressa Vera Bianchi in memoria della madre, Dottoressa Laura Agostini Bianchi e del marito Professor Peter Reichard

"I Solisti Veneti"

Lucio DEGANI , violino principale

, violino principale Chiara PARRINI , Stefano ZANCHETTA ,

, , Enzo LIGRESTI , Antonella DEFRENZA , violini

, , violini Giancarlo DI VACRI , Silvestro FAVERO ,

, , Cesar BRACHO , viole

, viole Gianantonio VIERO , Giuseppe BARUTTI , violoncelli

, , violoncelli Gabriele RAGGHIANTI, contrabbasso

Biglietti: Gabbia, Via Dante 8, tel : 049 8751166

Ente «I Solisti Veneti», piazzale Pontecorvo 4/a tel 049 666128

Biglietti

13 euro interi

6 euro ridotti

presso Gabbia (Via Dante, 8 – tel. 049 8751166) ed Ente I Solisti Veneti (P.le Pontecorvo 4/a – tel. 049 666128, e-mail: info@solistiveneti.it)

