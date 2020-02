Concerto di primavera de “I Solisti Veneti”: musica per la festa della donna al Pollini

In occasione della festa della donna l’8 marzo, alle ore 18.30 l’Auditorium Pollini Padova propone il concerto di primavera de “I Solisti Veneti”

Dirige Giuliano Carella

Con la partecipazione di Leonora Armellini

Programma:

VIVALDI

Sinfonia dall’Opera “Arsilda Regina di Ponto”

Concerto in la maggiore RV 396 per viola d'amore e archi

Concerto in sol minore RV 494 per fagotto e archi

CHOPIN

Concerto n. 2 in fa minore op. 21 per pianoforte e orchestra

Dettagli

Apre con il “Concerto di Primavera” la nuova stagione concertistica 2020 firmata da “I Solisti Veneti”, appuntamento proposto al pubblico padovano in occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna. Sul palcoscenico dell’Auditorium Pollini di Padova l’8 marzo alle 18.30 il Maestro Giuliano Carella dirigerà la storica orchestra dei Solisti in un programma declinato al femminile e che vede come protagonista Leonora Armellini, pianista di fama internazionale, in un concerto organizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova.

In programma la Sinfonia dall’Opera “Arsilda Regina di Ponto”, il Concerto in la maggiore RV 396 per viola d’amore e archi e il geniale Concerto in sol minore RV 494 per fagotto e archi di Vivaldi, tra i primi compositori ad apprezzare il genio musicale femminile.

Le sue allieve all’Ospedale della Pietà di Venezia erano infatti tutte giovani ragazze, per molte di loro Vivaldi scrisse bellissime pagine musicali. Oltre alle qualità vocali, le giovani suonavano anche strumenti tradizionalmente maschili come il contrabbasso, padroneggiando tutti gli strumenti a fiato e a pizzico, oltre all’organo e al clavicembalo. Nelle composizioni di Vivaldi compaiono infatti tutti gli strumenti musicali dell’epoca: una tavolozza sonora che valse al Prete Rosso il titolo di Maestro del colore strumentale.

Saranno quindi delle donne le soliste della serata dell´8 marzo, a partire da Chiara Parrini per la viola d’amore e Giulia Ginestrini per il fagotto.

Completerà il programma il secondo Concerto per pianoforte di Chopin, quello in fa minore op. 21. Sul palco Leonora Armellini, giovane talento padovano, ampiamente affermato sulla scena internazionale, che eseguirà le pagine scritte per pianoforte e orchestra da uno dei massimi compositori romantici.

Ingresso

Biglietti: euro 15 intero, euro 10 ridotto, euro 3 ridotto studenti Conservatorio Pollini e Università di Padova

Info: tel. 049666128 - info@solistiveneti.it

Info web

https://www.solistiveneti.it/home.php?lang=Itl&home=s&mostra_even=s&id_even=743