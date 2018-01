"W il nuovo anno" concerto alle Ex Scuderie della Fornace Carotta

Giovedì 4 gennaio, alle ore 20.45, alle Ex Scuderie della Fornace Carotta, in Piazza Napoli, Padova, concerto ad ingresso gratuito "W il nuovo anno" con il Coro a cappella "Voice In Progress" diretto da Matteo Morgan. Evento organizzato dall'Associazione Tempi e Ritmi in collaborazione con il Comune di Padova, Quartiere 5 Sud-Ovest.

Un viaggio in musica passando dal canto popolare a Petrolini, dal gospel a Beethoven, da un inno alla Pace a Gino Paoli, dallo spiritual ai Queen, tutti branu riarrangiati per un coro "a cappella" quale è il coro V.I.P.

Nel 2015, in occasione del decennale di attività, il Coro ha pubblicato il disco “Happy Together” che raccoglie buona parte del suo repertorio. L’impegno, la ricerca di nuovi brani, la cura della vocalità, rispecchiano il principio contenuto nel nome stesso del coro che significa "Voce in evoluzione".