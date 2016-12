Concerti di fine anno con la Civica orchestra di fiati di Padova al Pollini

Si rinnova il tradizionale e atteso appuntamento con i Concerti di Fine Anno della Civica Orchestra di Fiati di Padova, diretta da Marco Bazzoli, che si terranno come di consueto presso l'Auditorium “Pollini”, ingresso da via Cassan 17, GIOVEDÌ 29 DICEMBRE alle ore 21.15 e VENERDÌ 30 DICEMBRE alle ore 17

Il programma proposto vede una selezione dei brani che hanno riscosso maggiore successo nelle stagioni concertistiche dell'anno che va a concludersi, con composizioni d'ispirazione tradizionale e celebri colonne sonore.

Aprirà il concerto “Molly on the Shore” composta da Percy Aldridge Grainger intrecciando i temi di due danze popolari irlandesi; seguirà il “Concerto per Flicorno basso” di Amilcare Ponchielli, con la parte solistica affidata a Federico Furlanetto, in un vero omaggio al virtuosismo funambolico per uno strumento dal suono morbido e poetico. La prima parte del concerto si concluderà con la celebre “Greensleeves” nell'arrangiamento di Alfred Reed, e “Danceries”, una serie di danze in stile anglosassone composte da Kenneth Hesketh. La seconda parte si aprirà con “Vesuvius” di Frank Ticheli, brano che traduce in musica una eruzione vulcanica; seguiranno “Gabriel's Oboe” composta da Ennio Morricone per il film “Mission” e, per concludere, “Indiana Jones Selection”, medley della strepitosa colonna sonora che ha contribuito a rendere celebre la saga di Steven Spielberg.

Quest'anno ci sarà un ulteriore appuntamento: GIOVEDÌ 29 DICEMBRE alle ore 17 sempre presso l'Auditorium Pollini, l'Orchestra e l'affascinante voce di Bruno Lovadina proporranno la celebre fiaba musicale composta da Sergej Prokof'ev “Pierino e il lupo”, un classico apprezzatissimo da grandi e piccini. Viene narrata la storia di Pierino, un bimbo che con l'aiuto di un uccellino cattura un temibile lupo; ogni personaggio è rappresentato da un tema musicale, affidato ad un determinato strumento che ne illustra il carattere, i sentimenti e ne descrive le azioni accompagnando il racconto della voce recitante. Nella versione per orchestra di fiati curata da Giovanni Dall'Ara, il revisore ha abilmente rispettato sia l'affidamento delle parti solistiche agli strumenti della versione originale, ma ha anche trovato delle opportune sonorità nelle parti che sono state adattate agli strumenti a fiato.

I biglietti sono in prevendita presso la sede dell'Orchestra di Via San Tomaso n. 3 aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 19.30 (lunedì 26 dicembre escluso, giovedì 29 e venerdì 30 solo mattina), e saranno acquistabili, secondo disponibilità, anche presso il botteghino dell'Auditorium un'ora prima dei concerti al prezzo di euro 6 per gli interi e euro 3 i ridotti (bambini fino ai 12 anni e adulti dai 65 anni).

Per ulteriori informazioni potete telefonare al numero 049/8756622 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.30

CONCERTI DI FINE ANNO 2016

Giovedì 29 dicembre, ore 17

Auditorium Pollini

​“Pierino e il lupo” di Sergej Prokof’ev

Bruno Lovadina, voce recitante

con la

Civica Orchestra di fiati di Padova

Marco Bazzoli, direttore

Giovedì 29 dicembre, ore 21.15

Auditorium Pollini

Concerto della

Civica Orchestra di fiati di Padova

Marco Bazzoli, direttore

Venerdì 30 dicembre, ore 17

Auditorium Pollini

Concerto della

Civica Orchestra di fiati di Padova

Marco Bazzoli, direttore