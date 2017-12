Concerti di fine anno con la Civica orchestra di fiati di Padova al Pollini

Si rinnova il tradizionale e attesissimo appuntamento con i Concerti di Fine Anno della Civica Orchestra di Fiati di Padova, diretta da Marco Bazzoli, che si terranno come di consueto presso l'Auditorium "Pollini", ingresso da via Cassan 17, VENERDÌ 29 DICEMBRE alle 21 e SABATO 30 DICEMBRE alle 17.

Il programma proposto è una selezione dei brani che hanno riscosso maggiore successo nelle stagioni concertistiche dell'Orchestra durante l'anno che va a concludersi.

La prima parte si aprirà con "Danza Slava" in sol minore Op.46 n.8 tratta dalla raccolta che Antonin Dvořák compose ispirandosi al folklore moravo con una orchestrazione ricca di colori, cui seguirà il "2°Concerto per Clarinetto e Wind Band" di Oscar Navarro, composizione di alto valore virtuosistico che evidenzia tutte le migliori doti e sonorità del clarinetto, e "Blue Shades" di Frank Ticheli, un affascinante affresco di sensazioni, immagini e atmosfere al confine tra jazz e improvvisazione.

La seconda parte inizierà con lo stile brillante di "An Outdoor Ouverture" di Aaron Copland, e proseguirà con la trascrizione per orchestra di fiati di "Suite on Celtic Folk Songs" di Tomohiro Tatebe che richiama la musica celtica e le canzoni popolari irlandesi con momenti intrisi di lirismo e dolcezza.

Il programma si chiuderà con "Armenian Dances (parte prima)" di Alfred Reed, considerato uno dei giganti della composizione per fiati, che vi trasporterà nel suggestivo mondo della musica armena.

Troverete i biglietti in prevendita da lunedì 11 dicembre presso la sede dell'Orchestra di Via San Tomaso n. 3 (zona Piazza Castello) aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 19.30 (martedì 26 dicembre escluso) e saranno acquistabili, secondo disponibilità, anche presso il botteghino dell'Auditorium a partire da un'ora prima dell'inizio dei concerti al prezzo di euro 6 per gli interi e euro 3 i ridotti (bambini fino ai 12 anni, adulti dai 65 anni).

L'intero incasso sarà devoluto alla "Casa di fuga per donne vittime di violenza" gestita dal Gabinetto del Sindaco di Padova.

Per ulteriori informazioni potete contattare lo 049/8756622

La Civica Orchestra di Fiati di Padova e Marco Bazzoli vi aspettano per concludere in musica il 2017, e augurarvi un armonioso e felice 2018!

CIVICA ORCHESTRA DI FIATI DI PADOVA

CONCERTI DI FINE ANNO

Marco Bazzoli, direttore

Venerdì 29 dicembre ore 21

Sabato 30 dicembre ore 17

Auditorium Pollini, via Cassan 17

Interi euro 6 ridotti euro 3