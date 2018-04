Concerto per pianoforte solista con Francesco Paolo Borgia all'auditorium Ramin

L'associazione culturale Orchestra Brenta di Cadoneghe e Vigonza organizza un evento dal sapore Romantico: il maestro Francesco Paolo Borgia sarà protagonista di un concerto per pianoforte solista di musica classica che delizierà il pubblico con una serie di brani prettamente chopiniani.

Dolci e intense melodie dal sapore antico che emozionano da sempre il pubblico di ogni età per poi concludere con la travolgente passione di un'altro romantico per eccellenza: Franz Liszt.

Il concerto va in scena sabato 21 aprile alle 21 all'auditorium Ramin di Cadoneghe.

